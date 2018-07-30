Minik Karatecilerin Troia Sevinci

Çanakkale Hasan-Mevsuf spor salonunda 2018 Troia Yılı Uluslararası Karate Turnuvası 27-28-29 Temmuz 2018 tarihinde 5 ülke, 51 kulüp, 71 takım, 937 sporcunun katılımı ve mükemmel etkinlikler ile tamamlandı.Foça Reha Midilli İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel ile hazırlanan sporcu turnuvada 8-11 Years Male Team Kata gurubunda Kaan Yüksel, Doğan Egecan Tercan, Kaan Gergin (T.Erol Fight Clup Aliağa - Çatalca Karate Spor Kulübü) üçüncü olarak gümüş madalya ve kupasını aldı.

Başarılı sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, “Çanakkale’de gerçekleştirilen bu mükemmel organizasyonda başta Çanakkale Karate İl Temsilcisi Sayın Süleyman Orhan Hocamız olmak üzere, sporun ve sporcun her daim yanında olan Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ’a maddi ve manevi katkılarından dolayı sporcum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.