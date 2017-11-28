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28 Kasım 2017 12:03

Minik kardeşler evde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde biri 6, diğeri 3 yaşında olan iki kardeş, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde hayatlarını kaybetti.

Minik kardeşler evde ölü bulundu

28 Kasım 2017 12:03

Çocukların cesetlerinde kesici, delici ya da darp izi bulunamazken, soba kullanılmayan evde çocukların yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.


Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Ballıkuyu Mahallesi Ballıkıyu Caddesi’nde bir müstakil evde meydana geldi. Eşiyle bir süredir ayrı olan Gülistan Oral, çocukları 6 yaşındaki Irmak ve 3 yaşındaki Yunus Emre Oral ile kalıyordu. Bir tekstil firmasında çalışan Gülistan Oral, işe gittiğinde çocuklara evlerinin yakındaki Gülistan Oral’ın anne ve babası bakıyordu. Dün sabah işe gitmek için Gülistan Oral evden çıktı. İddiaya göre çocuklar odalarında duruyordu. Bir süre sonra çocukların dedesi, torunlarına bakmak için odaya girdiğinde iki kardeşi hareketsiz yerde yatarken buldu. Çocukları uyandırmaya çalışan dede, uyanmayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yapılan incelemede çocukların cesetlerinde kesici, delici, darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Evde kömürlü soba kullanılmadığı belirtilirken, elektrikli sobanın kullanıldığı bildirildi. Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocukların son yedikleri yemeklerin inceleme altına alındığı öğrenildi. Otopsinin ardından Oral kardeşlerin cesetleri yakınlarına defnedilmek üzere teslim edildi.




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