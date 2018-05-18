Minik kramponlar göz doldurdu

Konak Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler arasında yer alan Ortaokullar Arası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi. Diğer turnuvalar kadar futbol turnuvası da renkli, çekişmeli ve keyifli anlara sahne oldu. Turnuvaya, Konak’ta eğitim veren okullardan 36 erkek, 24 kız futbol takımı olmak üzere toplam 60 takım katıldı. 35 gün süren müsabakalarda takımlar halinde mücadele eden toplam 840 minik futbolcu ter döktü. Turnuvanın ödül töreni Konak Belediyesi’nin Halkapınar Spor Tesisinde yapıldı. Törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu, veliler ve okulların öğretmenleri katıldı.

Şube Müdürü Ali Türkoğlu yaptığı konuşmada Halkapınar’a çok önemli bir tesis kazandırıldığını, bu tesis sayesinde çocukların çok iyi altyapı hizmeti aldığını belirtti. Türkoğlu spor tesisini hizmete açan Başkan Pekdaş’ı kutlayarak, “Buranın geçmişini biliyorum. Mezbelelik bir yerdi. Bu şekle getirdiğiniz için, dünyanın en yakışıklı adamı, adam gibi adam Atatürk’ün portrelerini her yere astığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“Onurunuzu önceleyin”

Törende konuşan Belediye Başkanı Sema Pekdaş da verdikleri mücadeleler nedeniyle öğrencileri kutladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın çok önemli bir bayram olduğunu belirten Pekdaş, “Kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmir’de bu günlere sahip çıkmamız lazım. Çünkü Atatürk, ‘Bu cumhuriyet özgür insanların, onurlu insanların cumhuriyeti olsun, hukukun üstünlüğü, adalet olsun diyerek bir hukuk devrimiyle cumhuriyeti kurdu. Sizler; özgür gençlik olarak geleceğe emin adımlarla yürüyün. Cumhuriyet sizden çok şey bekliyor. Cumhuriyete özellikle kızlar o kadar çok şey borçlusunuz ki; bu cumhuriyetin sorumluluğunu duyan bireyler olarak ayakta tutmak, özgürce var olabilmek önemli. Hayatın her alanında centilmence yarışan çocuklar olun. Onurunuzla, dik duruşunuzla var olun ve başkasına saygı duyun, başkasına sorumluluk duyun. Onurunuzu önceleyin” diyerek minik sporcuları kutladı. Törende aniden yağan yağmuru da “Ramazan bereketiyle geldi” diyerek yorumlayan Başkan Pekdaş, finale adını yazdıran sporculara madalyalarını ve kupalarını verdi.

Kupa sevincini öğretmenleriyle paylaştılar

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada kızlarda, 19 Mayıs Ortaokulu birinci, Ömer Lütfü Akad Ortaokulu ikici, Kemal Atatürk Ortaokulu üçüncü ve Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu da dördüncü oldu. Erkeklerde ise 9 Eylül Ortaokulu birinci olurken Gültepe Ortaokulu ikinci, Gazi Ortaokulu üçüncü ve Ömer Lütfi Akad Ortaokulu dördüncü oldu. Öğrenciler kupa ve madalya sevinçlerini takım arkadaşları ve antrenörleriyle paylaştı.