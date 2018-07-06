Minik Rüya’nın ailesinden Kaymakam Tanrıseven’e teşekkür

Minik Rüya’nın ailesi Kaymakam Hasan Tanrıseven’e desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Baba Çelik, “Sizin sayenizde çocuğumuza kavuştuk” derken, Kaymakam Tanrıseven ise arama çalışmalarına katılan Jandarmayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Rüya’nın babası Hakan Çelik, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven’in çocuklarının bulunmasında büyük çaba harcadığını belirterek, “Çocuğumuz kaybolduktan sonra Sayın Kaymakamımız sürekli bizimle irtibat halinde oldu ve bütün kurumları seferber etti. Kendisinin gösterdiği yakın ilgi ve desteğe teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Tanrıseven, aileye “geçmiş olsun” dileğinde bulunarak, aileye destek olmaya devam etiklerini belirtti. Ziyarette minik Rüya ise hiçbir şeyden habersiz annesi Derya Manas’ın kollarında uyuyordu. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven İlçe Jandarma Komutanlığı personelini ve kaybolan minik Rüya’nın ailesini makamında kabul etti. Arama kurtarma çalışmalarına katılarak yoğun uğraşlar sonucu minik Rüya’nın bulunmasında önemli rol üstlenen Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Kaymakam Tanrıseven başarı belgesiyle taltif etti. Jandarmadan yaşanan süreç ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tanrıseven Tire’de örnek bir kriz yönetiminin gerçekleştirildiğini belirtti.