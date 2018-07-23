Minik yeteneklere sürpriz ziyaret

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, eğitimleri başarıyla öne çıkan öğrencilerden dördünü evlerine giderek ziyaret etti.

Konak Belediyesi’nin yaz tatilindeki çocuklar için ilçenin farklı noktalarında açtığı ücretsiz yaz okullarının ilk etabı sona erdi. Semt ve kültür merkezleri olmak üzere toplamda 12 merkezde verilen ücretsiz kurslara yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocuklar katıldı. Eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı dersler gören minikler hem eğlendi, hem de öğrendi. Çocukları eğlenceli eğitim sistemiyle tanıştıran kursun sonunda Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, derslerde başarılarıyla göz dolduran öğrencilerden Eren Kahraman, Umeyr Dumlu, Furkan ve Berk Ayaz Gül’ü evlerinde ziyaret etti.

‘Benim filmim’ dersinde senaryosunu yazdıkları, oynadıkları ve kamera arkasında görev aldıkları ‘Ayrımsız Cinsiyet’ filmini çeken çocuklar oyunculuk, kameramanlık, senaristlik mesleklerini de yakından tanıma olanağı yakalamış oluyor. Bu sayede yetenekleri de keşfedilen çocuklardan 8 yaşındaki Umeyr Dumlu’nun oyunculuğa olan yeteneği gözlerden ise kaçmadı. İleride tiyatro ile ilgilenmek istediğini ifade eden Umeyr’e, Başkan Pekdaş, her zaman destek olacaklarını söyleyerek çeşitli kitaplar hediye etti. Öte yandan, tasarım yönü ile dikkat çeken Eren Kahraman ve Furkan Karataş’a da resim ve lego seti hediye edildi. Benim Filmim dersinde kamera arkası yeteneği ve ilgisi ile dikkat çeken 10 yaşındaki Berk Ayaz Gül’e ise bir başka hobisi olan satranç hediye edildi.

Yaz okulunun bitişi 16 Ağustos

Başkan Pekdaş, rahatlıkla fotoğraf ve kısa filmler çekebilmesi için Berk’e bir de fotoğraf makinesi hediye etme sözü verdi. Başkan Pekdaş, ailelere de çocuklarıyla gurur duymalarını, fırsat verildiğinde çocukların yeteneklerini nasıl ortaya çıkardıklarını gördüklerini söyledi. Ziyaretler sırasında Başkan Pekdaş yaptığı sohbetlerle çocukları daha yakından tanıma fırsatı bulurken onlara nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi. Pekdaş, “Derslerinizi ihmal etmeyin. Bol bol kitap okuyun. Yaz Okulu’nda edindiğiniz, keşfettiğiniz yeteneklerinizi geliştirebilmeniz için her zaman sizlerin yanındayız” dedi. Son derece samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerde çocuklarıyla yakından ilgili olan aileler de desteklerinden ve yaz okulu açmasından ötürü Başkan Pekdaş’a teşekkür etti.

Yaz okulları, Konak Belediyesi’nin Ballıkuyu, Eşrefpaşa, Hatay, Gültepe, Aziziye, Kadriye ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Güzelyalı, Selahattin Akçiçek ve Türkan Saylan Kültür Merkezleri, Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Dario Moreno Sanat Merkezi’nde dersler sabah ve öğleden sonra olmak iki ayrı grupta veriliyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftada dört gün düzenlenen yaz okullarının ikinci dönemi, 23 Temmuz tarihinde başlayacak 16 Ağustos tarihinde son bulacak.