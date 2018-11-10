Minikler hem Ata'larını andı hem de çocuk belediye başkanını seçti

İzmir'de, Seferihisar Çocuk Belediyesinin 5. dönem belediye başkanlığının seçimlerinde, 134 oy alan Melis Kumral çocuk belediyenin başkanı oldu.

Seferihisar Çocuk Belediyesi'nin 5. dönem belediye başkanlığı seçimlerinde dört aday yarıştı. Toplamda 261 çocuğun oy kullandığı seçimlerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Başkanlık seçimi, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve görev süresi dolan Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada'nın konuşmalarıyla başladı. Ayrıca Seferihisar Belediyesinde çalışan başkan yardımcıları ve müdürler birer sunum yaparak, belediye içerisinde görev alacak çocukları ilgi alanlarına göre tercih yapmaları konusunda bilgilendirdi.

"Atatürk'e en güzel hediye onun istediği gibi bir birey olarak yetişmeniz"

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimde yaptığı konuşmada, "Sevgili çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında; saygıyla, özlemle, şiirlerle ve çiçeklerle anıyoruz. Ona ölümünden sonra verebileceğimiz en güzel hediye, burada sizlerle yaptığımız bu çalışma ve sizin onun istediği gibi bir birey olarak yetişmeniz; çünkü Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm insanlık için örnek alınacak ve hala izinden gidilen ve gidilecek olan bir liderdir. Ne mutlu bize ki Mustafa Kemal Atatürk bu topraklardan çıktı ve bu topraklarda cumhuriyeti kurdu. Ona minnet, şükran borcumuz hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

Soyer, "Çocuk belediyesi senelerce üzerinde çalıştığımız birlikte fikir üretmeye çalıştığımız bir yapı. Türkiye'de ve dünyada da örneği yok; ama yavaş yavaş benzer çalışmalar başladı. Hem de Türkiye'nin birçok yerinde başladı. En son geçen ay Viyana'daydık. Mevcut çocuk belediye başkanımız Selin'le beraber. Orada çocuk dostu kentler birliği sempozyumu yapıldı. Orada bizim Seferihisar'da hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın ne kadar kıymetli olduğu anlatıldı ve örnek gösterildi. Emin olun ki yakın bir gelecekte dünyanın birçok yerinde çocuk belediyeleri oluşturulacak" şeklinde konuştu.

Selin başkanın gözyaşları

Görev süresi dolan Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada, çocuk belediyesinin kendisine çok şey kattığını belirterek, teşekkür ettiği konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Ada, başkan adaylarına başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Yeni başkan Melis Kumral oldu

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi ve yeni başka Melis Kumral oldu. Dört adayın yarıştığı seçimde; Melis Kumral 134, Zeynep Deniz İnci 87, Umut Efe Tenim 37 ve Melisa Müldür 3 oy almayı başardı.

Sonuçların belli olmasının ardından minik Melis'i ilk kutlayan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve son çocuk başkan Selin Ada oldu. Kısa bir konuşma yapan yeni başkan Melis Kumral, "Çok heyecanlı bir seçim yaşadık. Arkadaşlarımızla dayanışma içerisindeydik. Kazandığımız için çok mutluyum. Vaatlerimizi yerine getirmeye çalışacağız. İlçemize yeni katılan çocuk muhtarlarla birlikte toplantılar yaparak, önümüzdeki çalışmaları planlayacağız. Aday olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bundan böyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.