Minikler yüzmeyi Aquapolis’te öğreniyor

Kurslar, Torbalı Belediyesi’nin deneyimli kadrosuyla Aquapolis Yüzme Havuzunda veriliyor. Çocuklar havuzda yüzme dersi alırken ebeveynler de kurs bitimine kadar Aquapolis’te misafir ediliyor. Geçen yıllarda gördüğü yoğun talep ve beğeniyle bu yıl da yüzlerce çocuğa ve gence hizmet verecek olan kursların, alanında uzman yüzme eğitmenleri rehberliğinde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 3 dönem şeklinde olması planlanıyor.

4 ile 17 yaş arasında çocuklar katılabiliyor

Kurslar hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 3’ er saatlik 8 seans şeklinde veriliyor. Kursa katılmak isteyen kişiler 4-17 yaşa kadar aylık 125 lira, 18 yaş ve üstü yetişkin kursiyerlerden de 300 lira alınıyor. Çocuklarını kursa yazdırmak isteyen ebeveynlerin Aquapolis Yüzme Havuzu’na giderek kendilerine verilen formu doldurmaları gerekiyor. Yüzme kursuna katılan çocuklar Torbalı Belediyesi tarafından tahsis edilen servis aracıyla kent merkezinden alınıp yine kent merkezine bırakılıyor. Bu arada, kursu başarıyla bitirenlere ayrıca sertifika verilecek.