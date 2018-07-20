Miniklerden gökyüzüne yolculuk

Birbirinden eğlenceli derslerin yanı sıra düzenlenen atölye çalışmaları sayesinde minikler yeni bilgiler edinirken, unutulmaz bir gün de geçiriyor.

Konak ilçesinde açılan yaz okulu, miniklere hep öğretiyor, hem keyiflendiriyor. Yaz okullarındaki atölye çalışmalarında en fazla ilgiyi çocukların teleskopla gökyüzünü inceledikleri astronomi atölyesi görüyor. Atölyede miniklerin teleskopla gökyüzü, güneş, ay ve yıldızlar hakkında gözlem yapma şansı buluyor. Atölye sayesinde astronomiyle erken yaşta tanışan genç beyinler uzman eğitmenler eşliğinde yaptıkları gözlemlerle uzayın büyüleyici derinliklerine keyifli bir yolculuğa çıkıyor. Çocukların uzay merakını gidermek adına düzenlenen atölyelerde gökyüzü, gezegenler ve uzay hakkında bilgiler de veriliyor.

Ailelerin çocuklarıyla yapabileceği en güzel etkinliklerden birinin teleskopla gökyüzünü incelemek olduğunu dile getiren atölye eğitmenleri, bu sayede gökyüzü bilimine ilgileri artan çocukların araştırmacı yönlerinin de gelişeceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlarsa, piyasada çok uygun fiyatlara kaliteli amatör teleskopların satıldığı belirtilirken, özellikle havanın açık olduğu gecelerde dünyanın uydusu ayın yüzeyini rahatlıkla gözlenebileceği vurguladı.