Miniklerden 'hayvan sevgisini' artıracak ziyaret

İzmir'de, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kapılarını çocuklara açtı.

Bayraklı Cemal Gürsel İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Nazan Tosun eşliğinde Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden miniklere ilk olarak Veteriner Ömer Şimşek, hayvanların aşılanmasından beslenmesine, sahiplenilmesinden bakımına kadar merak edilen pek çok konu hakkında bilgi verdi. Veteriner Ömer Şimşek'in anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinleyen öğrencilere özellikle evcil hayvan edineceklerse sokak hayvanlarından sahiplenmelerini vurguladı. Şimşek, "Hayvan sahiplenmenin sorumluluğu büyüktür. Bakımını yapamayacaksanız, aşılarını yaptıramayacaksanız, sevginizi, ilginizi veremeyecekseniz hayvan sahiplenmeyin; çünkü evde yaşamaya alışan hayvanlar sokakta yaşayamazlar. Sahiplendiğiniz hayvanlar en 15 yıl sizinle yaşayacak. Sıkılıp onları sokaklara bırakmayın, hayatlarını tehlikeye atmayın" uyarısında bulundu.

Sokak hayvanlarına yönelik her türlü sağlık işlemi için Konak Belediyesi'nin 0232 45940 11 ve 4592410 numaralı telefon numarasından Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabileceklerini söyleyen Şimşek, evcil hayvanların da belediyelerin veterinerlik müdürlüklerine mutlaka kayıtlarının yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Etkinlik sonunda katılan öğrencilere hayvan sevgisi, sorumluluğu konusunda önemli bilgiler veren hikaye kitapları, magnet ve mini not defterleri hediye edildi.

Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, Veteriner Ömer Şimşek önderliğinde tedavileri üstlenilen ve iyileşinceye kadar veterinerlikte misafir edilen kedi ve köpekleri kafeslerinde görme imkanı da buldu. Oldukça ilgili olan miniklere son olarak sokaklarındaki kedi ve köpekleri beslemeleri için mama hediye edildi.