Miniklere “Dünyadaki en güzel şey”i anlattılar

Büyük beğeni alan sanat etkinlikleri kapsamında son olarak Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde minik seyirciler için ‘Dünyadaki En Güzel Şey’ isimli oyun sahnelendi.

Yaklaşık 35 dakika süren müzikli oyunu anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ilgiyle izledi. Assitej Genç Sahne tarafından sahnelenen oyunda oyuncular, “Dünyadaki en güzel şey nedir?” sorusuna yanıt aradı. Sorunun cevabı oyun boyunca sürekli değişirken, iki anlatıcı da beklenmedik bir yolculuğa sürüklendi.

Tek perdelik iki kişilik oyunu Ceren Özcan ve Özgün Çakar Özdemir oynadı. Soren Valente Ovesen’in yazdığı oyunu Tülin Sağlamla yönetiyor. Reji asistanlığını Gülden Ateş’in üstlendiği oyunun müzikleri ise Uygar Erkuş ile Semih Ali Aksoy’a ait. Kukla yapımı Savaş Bayram, kukla oynatım danışmanı Haluk Yüce, dekor-kostüm Assitej Genç Sahne, ışık kumanda Kaan Sertdemir ve afiş tasarımını Ayşe Dinçer’in yaptığı oyun, ekibin ilk oyunu olma özelliğini taşıyor. 2016 yılında Assitej Danimarka ve Assitej Türkiye’nin iki üyesinin ortak bir proje yapma isteğiyle kurulmuş bir topluluk olan Assitej Genç Sahne ulusal ve uluslararası projelerle çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında eserler üretmeye devam etmeyi amaçlayan bir ekip. Ekip ilk oyunu “Dünyadaki En Güzel Şey” ile Konaklı miniklerin karşısına çıktı. Minik seyirciler oyunu ilgiyle izledi.