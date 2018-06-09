Miniklere en güzel karne hediyesi

Televizyonda anlattığı masallarla o dönemin çocuklarının kalbine giren Tiyatro Sanatçısı Adile Naşit’in adını taşıyan parkta karne şenliği düzenlenirken, aynı gün park içindeki Adile Naşit Çocuk Kitaplığı da hizmete girdi.

Konak Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği karne şenliği sihirbazlık ve dans gösterileriyle renklendi. Geride bırakılan bir eğitim yılının yorgunluğunu gönüllerince eğlenerek üzerlerinden atan çocukları Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da yalnız bırakmadı. Oynadığı film ve tiyatro oyunlarında üstlendiği anne rolü ile hafızalarda yer etmiş olan Adile Naşit’in adını taşıyan parkta çocuklarla bir araya gelen Başkan Pekdaş, “Adile Naşit yüreğinin bütün kapılarını çocuklara açtı. Sevdi, sardı, sarmaladı. Kuzucuklarım diyerek gönülden gönüle bir köprü kurup, sevginin gücünü gösterdi. Çocuklara büyük bir sevgi ile yaklaştı ve çocuklar onun anlattığı masallarla uykuya daldı. Türk edebiyatında masalın çok önemli rolü vardır. Masal çocukların hayal kurmasını ve kitap okumasını sağlar. Sevgili Adile Naşit de çocuklara bunları yapmalarını sağladı” dedi.

Restore edilerek hizmete açılan Adile Naşit Çocuk Kitaplığı’nın yaz-kış okuma sevdalısı çocuklara hizmet vereceğini dile getiren Pekdaş, “Sizlerin öyküler okumalarını, hayaller kurmalarını ve bu sayede umut ettikleri dünyayı inşa etmelerini istiyoruz. Yaz tatillerinizin dolu dolu olmasını istiyoruz. Öğrenim yılında çok çalıştınız ve biz de size armağan olarak kitaplar getirdik ve parkınızı yeniledik. Burada Adile Naşit Kitaplığını açtık. Bu kitaplık aynı zamanda atölye çalışmaları, yazar buluşmaları ve diğer kültürel faaliyetler için de hizmet verecek. Biz çocuklarımızın hayatta başarılı olmalarını istiyoruz. Yazın çocuklarımız için bir sürprizimiz daha var. Sadece çocuklarımızın hizmetinde olan Karataş Dario Moreno Sanat Merkezinde 24 Haziran seçimlerinin ardından yaz okulu başlayacak. Yaz okulumuz birer aylık dönemlerle iki ay devam edecek. 7-14 yaş arası çocuklarımıza vereceğimiz drama, eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, resim, müzik ve dans kursları sayesinde yaz tatilinin dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

Başkan Pekdaş, daha sonra restore edilerek çocuk kitaplığına dönüştürülen Aya Peraskevi Kilisesi’nin Papaz Evini gezdi. Bölge sakinlerinin “Yanık Kilise” olarak da bildiği tarihi yapının Adile Naşit’in adına yakışır bir şekilde hizmet vereceğini dile getiren Pekdaş, merhum sanatçının çok sevdiği çocukların kitaba artık daha kolay ulaşacağını müjdeledi.