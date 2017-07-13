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13 Temmuz 2017 09:34

Miniklere müthiş su parkı eğlencesi

İzmirli miniklerin en sevdiği alışveriş merkezi haline gelen İzmir Optimum, özel su parkı ile çocuklara müthiş bir tatil keyfi sunuyor.

Miniklere müthiş su parkı eğlencesi

13 Temmuz 2017 09:34

Su temalı şato oyun alanı ile eğlence keyfini doruklara çıkaran Optimum, çocuklara şehir içinde tatil fırsatı sunuyor.


İzmir Optimum’un özel tasarlanmış çocuk oyun parkları miniklerin gözdesi olmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk kez denenmiş bir sistem ile çocuklar suyun eğlendirici etkisinden faydalanarak, masal dünyası formunda su temalı şatoda oyunun keyfini çıkarıyor. Eğlenceli park, İzmirli miniklerden büyük ilgi görüyor.



Ücretsiz yararlanılıyor


Yaşa uygun tasarlanan yeni oyun alanı çocukların düşünme becerilerini, yaratıcılıklarını, sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyerek oyun oynama imkanı sunuyor. Çocuk oyun alanlarındaki su temalı şato oyun alanı, çocuklara şehir içinde tatil konsepti sunarak eğlenceyi doruklara çıkarıyor. Alanda bulunan oyuncaklar çocukların; interaktif oyunlar oynamasını, masal dünyası formundaki bir şatoda hayal güçlerini geliştirmesini, düşünme becerilerini, el ve denge koordinasyonlarını geliştirmesini sağlıyor. Her türlü iklim şartlarına uygun olarak tasarlanmış oyuncaklar cinsiyet ve fiziksel yeterlilik ayırımı yapmadan çocuklar tarafından rahatça oynanabiliyor. Optimum ziyaretçilerine açık olan su parkından tüm çocuklar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.




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