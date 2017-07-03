Mis kokulu şenlik coşkusu

Lavanta Şenliğinde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, çiftçinin ve köylünün üretmekten vazgeçme noktasına getirildiğini belirterek, “Biz buna razı değiliz. Çünkü bu bir kader değil. Biliyoruz ki başka türlüsü mümkün. Bunun mümkün olduğunu göstermek için bu şenlikleri düzenliyor, her defasında bunu bir kez daha kanıtlıyoruz” dedi.

Seferihisar Turgut köyünde “Mis Kokulu Şenlik” sloganıyla Lavanta Şenliği düzenlendi. Seferihisar Belediyesinin 2015 yılında üreticilere alternatif bir ürün olarak diktiği lavantaların ikinci hasadı bu şenlikle gerçekleşti. Şenlik öncesi Seferihisar’da yaşayan ressamlar yaptıkları çalışmalarla Turgut sokaklarını rengarenk hale getirdi. Gün boyu açılan üretici pazarlarında satılan yöresel yiyecekler, şenliğe gelenlerin ilgi odağı oldu. Şenlikte, Salyangoz suluboya grubunun canlı performansları, Suna Kalaycı’nın lavantalı doğal sabun atölyesi, lavanta yağı damıtılması, topan karakılçık buğdayı öğütülmesi, Volkan Atılgan Nükleere Hayır Sergisi, İrfan Ünsalan Karikatür Sergisi, halk oyunları gösterileri ve lavanta bahçesinde hasat etkinlikleri yapıldı. Lavanta hasadı büyük bir katılımla gerçekleşirken, köyün sokaklarına lavanta suyu sıkıldı. bahçede hasada katılan vatandaşlar mis kokulu lavantalar içerisinde bol bol fotoğraf çekti.

"Köylülerin madende ucuz işçiye dönüştürülmesine razı değiliz"

Şenlikte yaptıkları çalışmalarla ilgili bir konuşma yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kıymetli dostlar, ’başka bir tarım mümkün’ dedik. Neden dedik? Saman ve gübre ithal ediyoruz. 16 bin köyümüz bir gecede kapatılıverdi. Bunlardan biri de Turgut köyümüz. Küçük üretici topraktan üretmekten vazgeçti. Tersanede madende inşaatta ucuz iş gücü haline geldi. Biz buna razı değiliz dostlar" diye konuştu.

"Seyirci kalmayacağız"

Başka bir tarımın nasıl mümkün olduğundan bahseden Başkan Soyer, şunları söyledi:

“Küçük üreticinin tekrar toprağında üretmesi, ürettiğini satıp geçimini sağlayacak parayı kazanması ve köyüne, o mirasa, o kadim kültüre sahip çıkması mümkün. Onun için ’başka bir tarım, başka bir dünya, başka bir hayat mümkün’ diyoruz. Turgut’ta lavantayı, Orhanlı’da şevketi bostanı, Ulamış’ta karakılçık topan buğdayını gün ışığına çıkarttık, yetiştirip çoğalttık. Geçen sene üç dönüm bir bahçemiz vardı. Bugün 50 dönüm oldu, seneye 150 dönüm olacak. Karakılçık buğdayımızı çoğaltmak için 5 yıl uğraştık. 5 yıl sonunda altı dönüm bir tarlayı yeşertebildik, bu sene 130 dönüm diktik. 130 dönüm buğdayın hasadını yaptık. Bu bereketli toprakların bize sunduğu nimetleri daha çok paylaşacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok sahip çıkacağız. Atalarımızın bize bıraktığı bu muazzam mirasın yok olmasına seyirci kalmayacağız. Lavanta Şenliği bunun için yaptığımız bir etkinlikti. Bunun kıymetini takdir ettiğiniz için bize, üreticimize destek verdiğiniz için, o tezgahlarda el emeği göz nuruyla üretilenlere sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki bizi yalnız bırakmadınız."

Şenlik, Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu’nun konseriyle tamamlandı.