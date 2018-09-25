Mısır'dan gelen tarım üreticileri Selçuk'ta ağırlandı

Mısır'dan Türkiye'ye gelen 18 kişilik üretici, İzmir'in Selçuk ilçesinde arazileri gezip gübre, ilaç gibi konularda bilgi sahibi oldu.

Mısır'dan 18 kişilik heyet, tarım alanında bilgi almak için Türkiye'ye geldi. Heyet, Selçuk ilçesine de giderek gübre, ilaç gibi konularda bilgi aldı. Mısır'lı heyet, yerinde inceledikleri bir firmanın ürün ve çalışmalarına da hayran kaldı.

Aynı zamanda tarım ilçesi de olan UNESCO kenti Selçuk'un Mısır'lı tarım üreticileri tarafından ilgi görmesinin oldukça önem taşıdığına dikkat çeken işletmeci İbrahim Gökçe, "Amacımız turizmde dünya markası olan bu güzel ilçemizin tarımda da aynı düzeye yükselmesidir. Bölgenin en iyi meyve ve sebzesinin yetiştirildiği Selçuk'un adı tarımda da dünya markası olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda davetimizi kırmayıp ilçemize gelen Mısırlı misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.