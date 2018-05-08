Edinilen bilgilere göre, İzmir Jandarma Komutanlığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında yakalama kararı bulunan FETÖ üyelerinin Yunanistan’a kaçmak için İzmir’e geldiği yönünde bilgi aldı. MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin Foça ilçesinden botla Yunanistan’a kaçacağını belirledi. Önceki gece Foça sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na doğru seyreden şüpheli bir bot takibe alındı. FETÖ üyelerini taşıyan botun Aliağa ilçesi Çakmaklı sahilinde karaya vurması üzerine, örgüt üyeleri kaçmaya başladı. Drone ve helikopter destekli 7 saat süren arama faaliyetleri sonucu 10 FETÖ üyesi, arazide terk edilmiş bir evde yakalandı. Aralarında firari örgüt üyelerinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte sahte kimlik ve ehliyet ile yaklaşık 7 bin avro ele geçirildi.