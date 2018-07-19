Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT’in operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilmişti. İşlemlerinin ardından İzmir’e gönderilen İnan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İnan, tutuklanmasının ardından basın mensupları tarafından cezaevine götürülürken İzmir Adliyesinde görüntülendi. İnan’ın götürülürken pişkince gülmesi dikkat çekti.

MİT Başkanlığının operasyonuyla getirilen İnan’ın, örgütün sosyal medyadan sorumlu olan önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi. İzmir’de örgüt adına faaliyetler yürüten İnan’ın farklı farklı kod isimleriyle yazılar yazdığı, yine örgüt adına çok sayıda faaliyetin içerisinde bulunduğu öğrenildi.