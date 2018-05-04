Mizah, gençlerle buluştu

İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Yılın En’leri ’18 Uykusuz Dergisi” başlıklı etkinlikte, öğrencilerle eğlenceli sohbet gerçekleştiren çizerler, mizah dergilerinin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ancak Uykusuz Dergisi’ni çıkarmaya devam edeceklerini bildirdi. Uykusuz dergisinin reklam almadığını ve satışlarıyla ayakta durduğunu belirten Yiğit Özgür, “Elimizden geldiğince dergimizi çıkarmaya devam edeceğiz. 11 yıldır Uykusuz dergisinde çiziyoruz. Dergi ve dergiciliğe yoğunlaşıyoruz. Şimdiye kadar senaryo ya da başka bir proje içinde olmadım. Belki dergi bittikten sonra olabilir” dedi.

Çizimin mesaisinin olmadığını, işlerini severek yaptıklarını aktaran Özgür, “Süreli yayın olduğu için baskı zamanı hemen geliyor. Garip bir sorumluluk hissi var. Tekrara düşmemek için hafızanızın da kuvvetli olması gerekir. Çizer çizdiği sürece tipler yaşıyor. Benim asıl önemsediğim rutini kırmak. Çizdiğimiz karakterlerin bu kadar sevilmesinin altında aslında herkesin yaşadığı şeylerden örnekler bulunması yatıyor” diye konuştu. Çizer Cihan Ceylan da, çizmenin kendisine terapi gibi geldiğini ve tek bir tip üzerine odaklanmadığını söyledi. Ceylan, “Karikatürde tip oluşturduğunuzda onun bir işi, arabası gibi unsurlar oluyor. O tipin her şeyi belli. Bu nedenle tek bir tipe odaklanmıyorum. Benim çizdiğim karakterler hep değişiyor” dedi. Fırat Budacı da, gözlem, araştırma yaptığını ve bunları dergiye yansıttığını kaydetti. Budacı, “Ne görüyorsam, duyuyorsam, ilham alıyorum, saatler süren araştırmalarımdan sonra onu yazıyorum. Anıyı birebir kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.