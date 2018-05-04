Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 10:44

Mizah, gençlerle buluştu

Uykusuz dergisi çizerleri Yiğit Özgür, Cihan Ceylan ve Fırat Budacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bahar Etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Mizah, gençlerle buluştu

04 Mayıs 2018 10:44



İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Yılın En’leri ’18 Uykusuz Dergisi” başlıklı etkinlikte, öğrencilerle eğlenceli sohbet gerçekleştiren çizerler, mizah dergilerinin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ancak Uykusuz Dergisi’ni çıkarmaya devam edeceklerini bildirdi. Uykusuz dergisinin reklam almadığını ve satışlarıyla ayakta durduğunu belirten Yiğit Özgür, “Elimizden geldiğince dergimizi çıkarmaya devam edeceğiz. 11 yıldır Uykusuz dergisinde çiziyoruz. Dergi ve dergiciliğe yoğunlaşıyoruz. Şimdiye kadar senaryo ya da başka bir proje içinde olmadım. Belki dergi bittikten sonra olabilir” dedi.



Çizimin mesaisinin olmadığını, işlerini severek yaptıklarını aktaran Özgür, “Süreli yayın olduğu için baskı zamanı hemen geliyor. Garip bir sorumluluk hissi var. Tekrara düşmemek için hafızanızın da kuvvetli olması gerekir. Çizer çizdiği sürece tipler yaşıyor. Benim asıl önemsediğim rutini kırmak. Çizdiğimiz karakterlerin bu kadar sevilmesinin altında aslında herkesin yaşadığı şeylerden örnekler bulunması yatıyor” diye konuştu. Çizer Cihan Ceylan da, çizmenin kendisine terapi gibi geldiğini ve tek bir tip üzerine odaklanmadığını söyledi. Ceylan, “Karikatürde tip oluşturduğunuzda onun bir işi, arabası gibi unsurlar oluyor. O tipin her şeyi belli. Bu nedenle tek bir tipe odaklanmıyorum. Benim çizdiğim karakterler hep değişiyor” dedi. Fırat Budacı da, gözlem, araştırma yaptığını ve bunları dergiye yansıttığını kaydetti. Budacı, “Ne görüyorsam, duyuyorsam, ilham alıyorum, saatler süren araştırmalarımdan sonra onu yazıyorum. Anıyı birebir kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç