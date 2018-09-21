Mobilya bölümündeki öğrencilere 300 TL burs

Mobilya sektörünün kendi insan kaynağını kendi yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi' çerçevesinde, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği desteği ile öğrencilere aylık 300 TL burs verilecek.

Mobilya sektörü kendi insan kaynağını kendi yetiştirmek amacıyla harekete geçti. ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi'ne destek olan Ege İhracatçı Birlikleri Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, başarılı öğrencilerin ağaç işleri mobilya bölümünü tercih etmelerini sağlamak amacıyla Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nin Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'ne kayıt yaptıran 34 öğrenciye, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri tarafından burs verilmesine aracılık etti.

Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenen Burs Protokolü İmza Töreni'ne Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Serdal Şimşek, burs veren firma yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitim görmediklerini gözlemlediklerini dile getirdi.

Burs fonu oluşturuldu

Bu bağlamda Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin ara teşvik eleman sorunu olduğunu belirten Yağcı, “İhracat rakamlarını artırmak ve daha fazla ihracat yapabilmek için kaliteyi artırmamız gerekiyor. Araştırma ve geliştirmede de gerekli tasarımlar yapmamız gerekiyor. Bunun için ara teknik elemanlara ihtiyacımız var. Bizim kendi markamızı oluşturup, kendi şartlarımızı kabul ettirmenin yolu buradan geçiyor. Bu anlamda iki önemli nokta eğitim ve organize sanayi bölgeleridir. Eğitim çerçevesinde mobilyacı üreticilerimizin katılacağı bir burs fonu oluşturuldu. Meslek liselerinin mobilya bölümlerini tercih eden öğrencilere bu fondan aylık 300 TL burs verilecek. Bu sayede mobilya sektörünün kalifiye eleman açığının kapanacağına inanıyoruz. Bu projenin koordinasyonunda ve burs toplama sürecinde mobilya sektörümüzün sivil toplum kuruluşları etkin rol üstlenecek” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de uygulamanın diğer okullara yayılmasını dilediklerini belirterek, 34 öğrenciye maddi yardım yapılacağını ifade etti.

Okul Müdürü Serdal Şimşek ise öğrencilerin bu alana yönlendirilmesi kapsamında da protokol imzalanmasının kendileri için sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.