Mobilya OSB ile Katma Değerli Mobilya Üretimi Torbalı’da başlayacak

Yapılan fizibilite sonucunda Mobilya OSB’nin kurulma yeri konusunda Torbalı seçeneği bir adım öne çıkmış durumda.

İzmir mobilya sektörünün üretim ve lojistik sorunlarını çözmek için geliştirilen Mobilya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi yolunda büyük önem taşıyan katma değerli mobilya ihracatına Torbalı’nın ev sahipliği yapması planlanıyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, OSB kurulabileceği yer konusunda Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun’un önerisi, Torbalı OSB bitişiğindeki 830 dönüm hazine arazisinin yanı sıra diğer alternatif arazilerde bulunduğunu ifade etti.

Yağcı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin ev sahipliğinde Torbalı Ticaret Odası (TTO) yetkilileri ve meclisi üyesi Latif Özbek, sektör temsilcileri ve Ak Parti İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya’nın katılımı ile gerçekleşen toplantıdan, Mobilya OSB’nin Torbalı’da önerilen arazide kurulmasına yönelik bir görüş birliği çıktığını kaydetti.

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Mobilya OSB konusunda görüş alışverişi için Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun’u ziyaret etti. Ziyarette iki başkan Torbalı OSB bitişiğindeki 830 dönümlük Hazine arazisinin Mobilya sektörüne yönelik OSB’nin ikinci etabı olarak planlanması ve Torbalı OSB Yönetimi ve Torbalı Belediyesi ile görüşmeler yapılması konusunda görüş birliğine vardı.

Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasının hayal olmadığını ifade eden Yağcı “Tüm sektörlerimizde katma değerli üretimi artırabilirsek 500 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşabiliriz. Bu nedenle mobilya sektöründe üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Katma değerli mobilya üretimi için, gerek üretim için yeterli alan, gerekse lojistik açısından Torbalı’nın uygun olduğunu düşünüyoruz. Mobilya üreticilerimiz ve ihracatçılarımız Torbalı’da kurulacak Mobilya OSB ile katma değerli ürün üretimine hız verebilirler” şeklinde konuştu.

Torbalı Ticaret Odası’ndan destek

Mobilya OSB ile ilgili desteklerini belirten Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ise proje ile ilgili olumlu düşüncelerini paylaşarak, sürece destek olacaklarını ifade etti. Mobilya OSB projesi için tüm paydaşlar ile iletişimin sürdürülerek, sürecin hızlı bir şekilde yürütülmesi planlanıyor. Türkiye, 2017 yılında 2 milyar 759 milyon dolarlık mobilya ihraç ederken, mobilya ithalatı 946 milyon dolarda kaldı. Mobilya sektörü, 2017 yılında 1 milyar 813 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Türkiye, 2023 yılında 6 milyar dolar mobilya ihracatı hedefliyor. Türkiye’nin mobilya ihracatı 2018 yılının ocak-haziran döneminde ise; 2017 yılının ilk yarısına göre yüzde 16’lık artışla 1 milyar 553 milyon dolara tırmandı. Türkiye, 2017 yılında 208 ülkeye mobilya ihraç ederken, ilk sırada 437 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile Irak yer aldı. Zirvenin ikinci basamağında 198 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile Almanya otururken, Suudi Arabistan, 186 milyon dolarlık Türk mobilyası tercih etti.