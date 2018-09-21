Mobilya sektörü konforlu OSB'ye kavuşacak

Karabağlar'a sığamayan İzmir mobilya sektörü, içinde üretim tesislerinin olduğu, showroomların bulunduğu, mobilya meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran, sosyal tesisleriyle yeni bir organize sanayine kavuşuyor.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası, Torbalı Ticaret Odası ve Torbalı Belediyesi'nin ortak projesi olan, Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın yakın takipçisi olduğu Mobilya OSB projesinde bir viraj daha alındı. Proje için nihai kararın ibresi Torbalı'yı gösterirken, tüm taraflar Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanındaki 830 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.

Torbalı Ticaret Odası'nın acı kaybı eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş için düzenlenen özel meclis toplantısı sonrası Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Bilim Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürü Engin Bişar saha incelemesi yaptı. Torbalı OSB'nin bitişiğinde Kutlutaş mevkii olarak bilinen 830 dönümlük arazi, İzmir-Aydın Otoyol bağlantısı başta olmak üzere sahip olduğu lojistik imkanları ve bölgedeki markalaşmış dev firmaların bilgi birikimi ile sektörü ayağa kaldıracak. Şu anda müteşebbis heyeti oluşturulmaya başlanan Mobilya OSB, kuruluşuyla istihdama da çok önemli bir katkıda bulunacak.

“İlk kazmayı vurmanın heyecanındayız”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sektörün mutlaka bir ihtisas organize sanayi bölgeye kavuşması gerektiğini vurgulayarak, “Yükte ağır bilinen bu sektör, pahada da ağır, katma değerli ürünler üretmek ve markalaşmak için mutlaka çağın gerektirdiği koşullarda üretim yapmalıdır. Büyük çoğunluğu Karabağlar'da faaliyet gösteren, üretim ile lojistik sıkıntısı yaşayan mobilya sektörümüz, yüksek potansiyelini mevcut altyapı ile karşılayamaz. Bir dönüşüm şart. Showroomlar yenilenebilir ancak imalatın kesinlikle kent merkezi dışına çıkarılması gerekiyor” dedi. Projenin hayata geçirilmesine büyük katkı koyan İzmir Milletvekili Atilla Kaya'ya da teşekkür eden Özgener, “Tüm kurumlar bir an önce ilk kazmayı vurmanın heyecanındayız” diye konuştu.

“Mobilya OSB, 2023 ihracat hedeflerine katkı koyacak”

Türkiye'nin, 2017 yılında 2 milyar 759 milyon dolarlık mobilya ihraç ederken, mobilya ithalatının 946 milyon dolarda kaldığı bilgisini paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2017 yılında 1 milyar 813 milyon dolarlık dış ticaret fazlası veren mobilya sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 6 milyar dolar olduğunu, Mobilya OSB'nin bu hedefe ulaşmada büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

İzmir'deki iş dünyası ile ilgili kurumların son dönemde yakaladığı işbirliği ve sinerji sayesinde Mobilya OSB'nin çok kısa sürede ilk kazmayı vuracak noktaya geldiğine işaret eden Yağcı, “Biz Nisan ayında göreve geldiğimizde öncelikli projelerimizden birisi Mobilya OSB'yi İzmir'e kazandırmaktı. İZTO Başkanımız Mahmut Özgener'in hedefleri arasında da aynı konu olunca süreç kendiliğinden hızlandı. Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un yapıcı yaklaşımı ile Mobilya OSB'nin Torbalı'da olacağı kesinlik kazandı. Kendilerine sektörümüze katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Tüm kurumlar gurur duymakta haklı”

Ak Parti İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya da projede yer tespitinin yapıldığını anımsatarak, “Bu hamle sadece Torbalı'yı değil, İzmir ve bölgeye de kalıcı ve sürdürülebilir bir refah getirecek, birçok eve ekmek götürecektir. Öte yandan ekonomik suikast girişimlerine; yatırım yapmak, istihdam oluşturmak ve üretmek verilecek en güzel cevaptır. Bu yüzden katkı koyan tüm kurumların gurur duymakta hakları var” dedi.

Torbalı'da büyük sevinç

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını, gerçekleşmesi halinde Torbalı'nın marka şehir vizyonuna çok önemli bir katkı konacağını dile getirdi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da, Torbalı'nın çok önemli markalara ev sahipliği yaptığını, Karabağlar'da büyümeyi düşünen imalatçıların da böyle bir talebinin bulunduğunu anımsatarak, “Biz çok heyecanlı ve mutluyuz” dedi.

Mobilya ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye, 2018 yılının Ocak - Ağustos döneminde mobilya ihracatından 2 milyar 43 milyon dolarlık döviz geliri elde etti. Mobilya ihracatı, 2017 yılının ilk sekiz aylık döneminde ise 1 milyar 795 milyon dolar olmuştu. Mobilya ihracatı 2018 yılında yüzde 14'lük artışı hanesine yazdırdı.

Mobilya ihracatında Irak 290 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Almanya 138 milyon dolarlık Türk mobilyası tercih etti. Mobilya ihracatında zirvenin üçüncü basamağında ise; 120 milyon dolar ile Suudi Arabistan yer aldı. Bu ülkeleri; Fransa, ABD, Libya, İsrail, İngiltere, Rusya ve Katar izledi.

2018 yılının Ocak - Ağustos döneminde Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatı ise; 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 27'lik yükselişle 75 milyon dolardan 96 milyon dolara tırmandı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatında Almanya, Irak ve Suudi Arabistan öne çıkan ülkeler oldu.