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Modern Mutfak Atölyesi Projesine onay

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte hazırlamış olduğu özel eğitim öğrencilerine yönelik “Mutfakta üretiyoruz, paylaşıyoruz, mutluyuz” projesi İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) yönetim kurulu tarafından mali destek verilmesi için kabul edildi ve onaylandı.

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte hazırlamış olduğu özel eğitim öğrencilerine yönelik “Mutfakta üretiyoruz, paylaşıyoruz, mutluyuz” projesi İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) yönetim kurulu tarafından mali destek verilmesi için kabul edildi ve onaylandı.


2017 yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük ölçekli altyapı mali destek programı çağrısı çerçevesinde hazırlanan proje kapsamında, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde özel eğitim öğrencilerinin eğitim görebileceği tam donanımlı modern bir mutfak atölyesi yapılacak.



26 proje başarılı bulundu


2017 yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Mali Destek Programı değerlendirme süreci tamamlandı. Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına 57 proje başvurusu alındı. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu onayı neticesinde 18 asil, 8 yedek olmak üzere toplam 26 proje başarılı bulundu. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere yaklaşık 11 Milyon TL kaynak sağlanması öngörülüyor.

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