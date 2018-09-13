Mogambo'da Fatih Erkoç rüzgarı

İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) gelenlere birbirinden ayrı ve güzel seçenekler sunulurken ünlü isimlerle sevenleri de bir araya geliyor. 87. İEF'nin 6'ncı gün konukları, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde “Azizname” oyunu, Rock Sahnesi'nde “Vera”, Mogambo Caz Geceleri'nde ise ünlü sanatçı “Fatih Erkoç” oldu. Palyaço ve sokak gösterileri ve Free Fall performansları da tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı, geride bırakılan beş günde olduğu gibi 6'ncı gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Kültür, sanat, eğlence ve ticaretin merkezi olan ve 16 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek olan 87. İEF'de konserler, oyunlar ve daha bir çok farklı seçenek konuklarını bekliyor.

Aziz Nesin'in Öyküleri İsmet İnönü'deydi

Aziz Nesin'in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan ‘Azizname', Emre Altuğ, Bülent Çolak, Zühtü Erkan, Pınar Gülkapan, Hande Kaptan, Berk Sezenler, Burak Şentürk ve Fatih Topçuoğlu'nun oyunculuklarıyla İsmet İnönü'de sahnedeki yerlerini aldı. Ünlü sanatçı Emre Altuğ, Azizname oyununun İzmirli tiyatroseverler tarafından çok sevildiğini, geçen sene 5-6 defa oyunu İzmir'de sahnelediklerini belirterek yeni sezonun ilk oyununu ise İzmir'de oynadıklarını ifade etti.

Mogambo'da Fatih Erkoç gecesi

“Ellerim Bomboş” ve “Oynatmaya Az Kaldı” gibi şarkıları ile müzik dünyasına damga vuran Fatih Erkoç, caz gecelerine ev sahipliği yapan Mogambo'da en sevilen şarkılarını müthiş bir yorumla seslendirdi. Mogambo Caz Geceleri'nde sevenleriyle buluşan Erkoç zaman zaman dinleyicilerle de sohbet etti. Unutulmayan şarkılarını dinleyicilerin de eşlikleriyle söyleyen Erkoç uzun yıllar akıllarda kalacak olan bir konseri gerçekleştirdi. Kendisini izlemeye gelenlere teşekkür eden Erkoç, “65 yaşında bir adam olarak beni yalnız bırakmadığınız için hepinize müteşekkirim” dedi. Tamer Karadağlı, Erhan Yazıcı ve Volkan Severcan da Erkoç'u dinlemeye gelenler arasındaydı. Volkan Severcan, Fatih Erkoç ile birlikte “Dedikodu” şarkısı söyledi.

Fuarın macera noktası Free Fall

Free Fall alanı adrenalin tutkunlarının adresi olmaya devam ediyor. Profesyonel sporcuların yaklaşık 20 metre yükseklikten dokuz farklı koreografi hazırlayarak serbest atlayış yaptıkları Free Fall'da katılımcılar da 4 metre yükseklikten atlayış yapmayı sürdürüyorlar. Fuarın son gününe kadar isteyen herkes 18.00-19.30 saatleri arası atlayış yapabilecek.

Rock Sahnesi'nde Vera

2004 yılında lise öğrencisiyken kurulan, üç albüm, iki EP ve pek çok single çıkararak geniş bir dinleyici kitlesi elde eden “Vera” fuarda Folkart sponsorluğundaki Rock Sahnesi'nde hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi. Sevilen şarkılarını sahnede söyleyen grup konserde hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Yeni şarkı müjdesi

İzmir Fuarı'nın çocuklukları olduğunu kaydeden Arel Koray Nalbant, Canberk Karademir ve Dünyacan Yılmaz, İzmir'de ve özellikle de fuarda konser vermekten ve sevenleriyle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Grup üyeleri yakın zaman içerisinde yeni şarkılarını hayranlarıyla buluşturacaklarının müjdesini de verdi.