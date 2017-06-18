Moloz deposuydu, kent ormanı oluyor

2017 yılının sonunda Seferihisar, Bornova ve Menemen’de üç kent ormanı daha oluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Moloz döküm sahalarından ağaçlandırma alanlarına” projesi kapsamında, Evka-7, Buca Kırıklar ve Gökdere’de 315 bin metrekarelik alan üzerinde yeni kent ormanları oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, moloz ve inşaat atıklarının çevreye zarar vermeden depolandığı Gaziemir Evka-7 moloz döküm sahasında, 2014 yılında toplam 70 bin metrekare alan üzerinde, 1450 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi. Belediye, 55 bin metrekare alana sahip olan Buca Kırıklar Moloz Döküm Sahası’na da 2015 yılında 780 adet ceviz ve bin 875 adet dut fidanı dikti. Çalışmaları tamamlanan ağaçlandırma alanı Orman Bölge Müdürlüğü’ne iade edildi. Buca Gökdere’deki 190 bin metrekarelik moloz döküm alanına da 3 bin 800 fıstık çamı, 15 bin 126 adet akasya olmak üzere 18 bin 926 adet ağaç dikildi. Böylelikle eski üç adet moloz döküm sahasında 23 bin ağaçlık kent ormanları yapıldı.

Yenileri geliyor

2017 yılının Aralık ayında Yelki’de 8 bin, Pınarbaşı Fatmacık Kayası’nda 4 bin 200, Koyundere’de 2 bin 200 olmak üzere 12 bin 400 ağaçlık 3 kent ormanı daha oluşturacaklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden ihaleyle aldığımız moloz döküm alanları dolduktan sonra üzerine toprak sererek ağaçlandırıyoruz; yani bozulmuş doğa parçasını tekrar hayata döndürüyoruz. Ardından da yine Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim ediyoruz. Yöre halkının isteğine göre dikeceğimiz fidanları belirliyoruz. Yelki ve Fatmacık Kayası’nda ve bir süre sonra dolacak Koyundere moloz döküm sahasına da aynı şekilde ağaç dikeceğiz" dedi.