Motorcu gruplar meme kanserine dikkat çekti

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Medical Park İzmir Hastanesi'ni ziyaret eden motorcu gruplar, tüm kadınları kanser riskine karşı uyararak düzenli kontrol yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Boylu'nun da bilgilendirme yaptığı etkinliğe Motoclub Türkiye, Amazon Riders Club, Kings 35 Riders, Anatolien Soldiers, Chopper Kings ve Türk Chopper gruplarından oluşan yaklaşık 40 motorcu katıldı. Tıbbın ilerlemesine rağmen meme kanserinde erken teşhisin en önemli unsur olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Boylu, “Biz insanlara bu konuda ne kadar farkındalık yaratabilirsek, o kadar toplumsal sağlımızı koruyabiliriz. Meme kanseri tüm kanser türlerinin 5'de 1'inden sorumludur. Kadınlar içinse en ölümcül kanser türüdür. Günümüzde, batı ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde %35'e yakın ölümlerde azalma yakalanmıştır. Bunun da nedeni yıllık kontrollerini yaptırmaları. Demek bizler de halkı bu konuda dikkatli ve duyarlı şekilde bilgilendirirsek kadınların 1 numaralı bu sorununu çözebilecek durumdayız.” dedi.

Etkinlik sonunda motorcu kadınlar genel cerrahi muayenesine davet edildi.