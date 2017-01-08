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08 Ocak 2017 15:22

Motorlarını İzmirli şehitler için sürdüler

Motorlarını İzmirli şehitler için sürdüler

08 Ocak 2017 15:22

İzmir’de yüzlerce motorcu, araçlarını İzmir şehitleri polis Fethi Sekin ve adliye memuru Musa Can için sürdü. Motorcular, “Fethi Ağabey bizlere, Türkiye’ye, belki de dünyaya rokete, bombaya karşı tek tabanca aslanlar gibi yürüyebileceğimizi gösterdi” dedi.
Motosiklet Kulüpler Birliğinin çağrısıyla terör saldırısının düzenlendiği İzmir Adliyesi’nde toplanan yüzlerce motorcu, Türk bayrağı astıkları motorlarıyla konvoy oluşturdu. Polis memuru Fethi Sekin’in şehit düştüğü yere karanfil bırakan motorcular, polis noktasında da dualar etti. İzmir Adliyesi’nde şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan motorcular, daha sonra şehit polisin oturduğu eve doğru araçlarını sürdü. Konvoya vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Sekin’in evinin önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunurken, mahalleli ve motorcular hep bir ağızdan “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Şehidim hakkını helal et bize” şeklinde sloganlar attı.

“Tek tabanca aslanlar gibi”
İzmirli motosiklet kullanıcıları olarak saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can’ı anmak için bir araya geldiklerini dile getiren Salih Özsüvariler, “Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Fethi ağabey, kendisini bizim için feda etti. Bizlere, Türkiye’ye, belki de dünyaya rokete, bombaya karşı tek tabanca aslanlar gibi yürüyebileceğimizi gösterdi. Fethi ağabey, o kadar büyük bir insandı ki önce bütün adliye, sonra tüm İzmir ve Türkiye onun arkasına sığındı. Eğer hakkımız varsa binlerce kez feda olsun, ruhu şad olsun. Allah emniyet mensuplarını ve silahlı kuvvetleri başımızdan eksik etmesin. İzmirli motorcular olarak emniyet güçlerimizin koruması dahilinde kanunlara ve yasalara saygılı olarak onlara destek olmaya her zaman hazırız. İhtiyaç hasıl olduğunda emniyet mensuplarımızla birlikte şehadete koşturmaktan bir saniye bile tereddüt etmeyiz. İhtiyaç hasıl olduğunda her zaman emirlerine amadeyiz. Allah hepsini korusun, ailelerine sabır diliyorum” diye konuştu.



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