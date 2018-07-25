Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 12:44

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

İzmir’in Bayındır ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

25 Temmuz 2018 12:44


Kaza, Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Savran idaresindeki 35 JAZ 28 plakalı motosiklet, yolda seyrederken 42 V 7988 plakalı Uğur Özmutlu’nun kullandığı tıra hızla çarptı. Tırın kantara girmek için aniden sola dönmesi sebebiyle duramayan Savran, tıra çarpınca hızla yere savruldu. Kazayı gören çevre sakinleri hemen durumu daha sonrada polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Savran, Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza güvenlik kaza


Öte yandan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hızla kantara girmek için hamle yapan tıra hızla çarptığı ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücünün yere savrulduğu görülüyor.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç