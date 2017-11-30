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30 Kasım 2017 17:36

Motosiklet tutkunu genci son yolculuğuna yüzlerce arkadaşı uğurladı

İzmir’de 19 yaşındaki Ozan Güney Diker, kullandığı motosikletin kampüs içerisindeki virajı alamayarak devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, genci son yolculuğuna yüzlerce motosikletçi arkadaşı uğurladı.

Motosiklet tutkunu genci son yolculuğuna yüzlerce arkadaşı uğurladı

30 Kasım 2017 17:36


Buca ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde, dün İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ozan Güney Diker, motosikletiyle eve gitmek için hareket etmişti. Ancak, iddiaya göre gencin kullandığı motosiklet yokuş aşağı hızla giderken, kasise girdikten sonra virajı alamayarak devrildi. Ağır yaralanan ve Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Motosikletçi arkadaşları akın etti


Gencin cenazesi Bostanlı Beşikcioğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenazeye gencin de üye olduğu bir motosiklet kulübüne bağlı arkadaşları adeta akın etti. Gencin annesi Halide, babası Oktay ve kardeşi Efe Güney Diker ise ayakta durmakta zorluk çekti. Gencin halası Mükrime Öçkoymaz da yeğeninin tabutunun başına giderek gözyaşı döktü.


19 yaşındaki Ozan Güney Diker’in cenazesi namazın ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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