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30 Kasım 2017 14:51

Motosiklet tutkunu üniversiteli genç kazada öldü

İzmir’in Buca ilçesinde bir üniversite öğrencisi, kullandığı motosikletin kampüs içerisindeki virajı alamayarak devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Motosiklet tutkunu üniversiteli genç kazada öldü

30 Kasım 2017 14:51

Motosiklet tutkunu genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde dün meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ozan Güney Diker, ders çıkışı motosikletiyle eve gitmek için hareket etti. İddiaya göre, yokuş aşağı hızla giden Diker yönetimindeki motosiklet, kasise girdikten sonra virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ozan Güney Diker, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Diker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenen Diker’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bostanlı Beşikcioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.




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