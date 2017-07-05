Motosiklet yarışçısı feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Mavişehir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Çallı idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Karşıyaka’dan yönünden Çiğli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu yola savrulan Çallı ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çallı, Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Ünal Çallı’nın profesyonel motosiklet yarışçısı olduğu öğrenildi.