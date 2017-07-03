yargılama sonrası önce müebbet cezasına, sonra tahrik indirimi, mahkemedeki iyi hali, geçmişi ve sosyal ilişkileri göz önüne alınarak 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın suçtan zarar gören olduğu ve yargılamaya katılmadığı için İzmir Bölge Adliye mahkemesi kararı bozunca yargılamaya tekrar başlandı.

Dava konu olan olay, 10 Temmuz 2016 günü, Bayraklı 1627/1 Sokak numara 41’de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Günay T. (25), Bayraklı’daki evinde, kız kardeşi Aysel Okumuş (19) ile ailevi meseleler nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Günay T. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla konfeksiyon atölyesinde çalışan kardeşi Aysel Okumuş’u göğsünden bir defa bıçakladı. Genç kız bıçak darbesi ile ağır yaralanırken kavgayı sonradan gören aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Aysel Okumuş’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Aysel Okumuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı ev hanımı Günay T. Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadede “Mutfakta elimde bıçakla domates doğruyordum. Kardeşimle konuşmaya başladık. Nişanlısından ayrılacağını ve başka bir sevgilisi olduğunu söyledi. Aile fertleri de bu yüzden bana tavır aldı. Bu şekilde yapmamasını söyledim. Banyoya gidip gözlüklerini taktı ve evden çıkmak istedi. Gitmemesini söyledim. İki elimi sıktı. Canım çok yandı. Onun gitmesine engel olmak istedim. Kollarımı tutmak için ikinci kez hamle yapınca, bıçak birden göğüsüne saplandı. Ben böyle olmasını istemezdim” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Günay T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İndirimli ceza aldı

Sanık Günay T. hakkında Cumhuriyet savcısı, ’Üst soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan’ müebbet hapis cezası ile yargılanması için dava açtı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucu mahkeme heyeti sanık Günay T.’ye önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, sanık ile maktulün tartıştığı yönünde dosyada bilgi ve belge bulunduğundan, haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin etkisi altından suçun işlendiği anlaşıldığı için müebbet hapis cezasını 20 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, 20 yıl cezayı ise sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, sanığın yargımla sırasındaki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.

Yeniden görülmeye başlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, davaya katılan olmadığı içi kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Başkanlığı’na temyize götürdü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın suçtan zarar gören olduğu, bu sıfatın gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve duruşmadan haber edilmesi gerektiği halde, dava ve duruşmalar bildirilmeden yargılama yapıldığı için kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görülmeye başladı. Bugün görülen davaya, sanık Günay T., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Sanık avukatı mazeret bildirdiğinden duruşmaya katılamadı. Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılan olarak davaya müdahil olmasına karar verip karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.