Mühendis adayları Ege Üniversitesi ile tanıştı

Dr. Budak, öğrencilere üniversite yaşamları için önerilerde bulunarak, “Gençler, Anadolu'nun 81 ilinden geldiniz. Sizleri evladımız olarak görüyoruz. Ülke olarak en büyük kaynağımız sizlersiniz. Ülkemizin, geleceğinin teminatısınız” dedi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Oryantasyon Toplantısı, Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tanışma toplantısına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Süheyda Atalay ve bölüm başkanları katıldı.

Öğrencilere üniversite yaşamları için önerilerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, “Burada diplomayı hedefleyin fakat bunun yanı sıra kendinize dördüncü sınıfın bahar dönemine kadar güzel bir öz geçmiş hazırlamayı da hedefleyin. Lisans eğitimi sonrası için Dünyadan ve ülkemizden 10 üniversite belirleyin, neler yapıyorlar araştırın. Uluslararası burs veren kuruluşların listesini çıkartın, neler istediklerine bakın. Daima çalışın, kendinizi geliştirin. Fakat bunların temelinde disiplin ve motivasyonunuzu hiç kaybetmeyin. Bunun yanında üniversite yıllarınızı dolu dolu geçirin. Üniversitemizin sosyal, kültürel ve spor imkanlarından mümkün olduğunca yararlanmaya çalışın.” dedi. Prof. Dr. Budak Mühendislik Fakültesi'ni dereceyle kazanan öğrencilere plaketlerini verdikten sonra tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

"Kendinizi ve donanımınızı geliştirin"

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Süheyda Atalay ise “Üniversitemize, fakültemize geldiğiniz ve bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinizi çevrenizdeki olanakları kullanarak geliştireceğiniz bir eğitim hayatı olmasını diliyorum. Burada iyi bir eğitim alacaksınız fakat kendinizi ve donanımınızı geliştirmeniz çok önemli. Hepinize bölümlerinizde güzel, başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” dedi.

Mühendislik Fakültesi'nin köklü geçmişine değinen Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Pamuk da 1982 yılında kurulan mühendislik fakültesinin en yeni bölümünün bile 18 yıllık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Pamuk, “Fakültemizin misyonuna ve vizyonuna bakacak olursak uluslararası standartlara uygun olarak eğitim öğretimini ve hedeflerini güncellemesi gerektiğinin farkındadır. Diğer fakülteler ve üniversitelerle karşılıklı etkileşim ile disiplinli ilişkiler kurulmasını hedefler” diye konuştu.

Programın sonunda Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanları öğrencilerin sorularını yanıtladı.