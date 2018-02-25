Muhtar turları kaldığı yerden devam

İlk buluşmayı Selçuk’ta gerçekleştiren Başkan Kocaoğlu, çarşamba günü de Kemalpaşa muhtarlarını dinleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların mahalle bazında sorunlarını yerinde tespit etmek ve talepleri değerlendirerek hızla çözüm üretmek amacıyla merkezde gerçekleştirdiği muhtar toplantılarına merkeze uzak ilçelerde devam ediyor. Muhtar buluşmasının ikinci etabını Selçuk’tan başlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, talep, öneri ve şikayetleri tek tek dinleyerek not aldı. Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Acarlar, Barutçu, Zeytinköy, Şirince, Sultaniye, Havutçulu, Gökçealan, Çamlık, Atatürk, Zafer, 14 Mayıs, Cumhuriyet, İsabey ve Belevi muhtarlarının yanı sıra Selçuk Belediye Meclisi üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi bürokratları da katıldı. 2017 yılında merkezde başladıkları muhtar buluşmalarına yeni yıl itibariyle uzak ilçelerde devam edeceklerini ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Kış mevsiminde metropoldeki eksiklerin giderilmesine ağırlık verdik. Şimdi ise Selçuk’tan başlayarak 19 ilçenin ihtiyaçlarını çözümlemek ve daha güzel işlere imza atabilmek adına yola çıktık. Kentin taleplerini karşılamak için her zaman önden koşmak zorundayız. Bu yaz 2014-2019 seçim döneminin son yaz mevsimi olacak. Biz de bu yazı özellikle 19 ilçemize yönelik çalışmalarla en iyi şekilde değerlendirmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

"Evimizi bile bildiğimiz ustaya yaptırıyoruz"

Yeni bağlanan ilçelerle birlikte Büyükşehir sınırlarının 12 kat büyüdüğünü hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bir iş ve ihtiyaç yığılması oldu bir anda. Bunu aşmaya çalıştık. ‘Merkez biraz sabretsin’ diyerek daha uzaktaki ilçelerimize ağırlık verdik. Özellikle eskimiş su şebekelerinde ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Bunu da aşacağız. Kentin hemen hemen tamamında kanalizasyon ve arıtma yapıp su şebekelerini yeniliyoruz” diye konuştu. Kocaoğlu şöyle devam etti: “Yerel yönetimler olarak yaşayabileceğimiz problemlerin başında alt yapı geliyor. Geldiğimiz günden bu yana, 14 senedir kentin alt yapı eksiklerini tamamlamakla uğraşıyoruz. Bir kentin hem alt yapı sorununu çözmeye çalışıp hem raylı sistem getirirseniz, aynı anda bir yandan doğalgaz döşenir bir yandan da su şebekeleri yenilenirse; işler elbette kolay olmuyor. Ama toparlıyoruz. Bizim alt yapıda zaman zaman çektiğimiz sıkıntıların birinci nedeni, ihale mevzuatındaki maddelerdir. İhalede en düşük fiyat verene işi vermek zorundayız. Vermezsek eğer, Kamu İhaleler Kurumu ihaleyi iptal ediyor. Evimizin camını, kapısını, boyasını bildiğimiz ustaya yaptırırken, belediyenin işini ihaleye en düşük teklif veren firmaya veriyoruz. Bu durumda bazı ilçelerimiz, alt yapı işini alan müteahhitlerden dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ama mevzuat böyle. Oysa iş yapacağımız adamı seçme hakkımız olmalı.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtarlar buluşmasının ardından Selçuk ilçe merkezine geçerek vatandaşlarla sohbet etti.