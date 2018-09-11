Muhtarlarla Çiğli'ye hizmet

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, kaliteli hizmetlerin devamı için Çiğli'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Hizmetlerin mahallelere ulaşmasında muhtarların önemini vurgulayan Başkan Arslan, görevde bulunduğu 4,5 yılda muhtarlarla uyum içinde çalışarak hizmet ürettiklerini söyledi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli'nin birçok mahallesinde taleplerin yerinde tespiti ve çözümüne yönelik olarak birlikte çalıştığı muhtarlarla Evka-2'de bulunan Pelikan Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Başkan Hasan Arslan, belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve zamanında yapılabilmesi için muhtarlarla her zaman iletişim halinde olduklarını vurgularken, toplantıda başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

Başkan Hasan Arslan, mahalle muhtarları ile vatandaşlara sokaklarda kaldırım yenilenmesi ve yeşil alan çalışmalarının başlatılması, yol ve merdivenlerin onarımı, yeni park yapımı ile mevcut parkların iyileştirilmesi; oyun grubu ve fitness aletlerinin yerleştirilmesine ilişkin hizmetler konusunda yapılanlarla ilgili bilgi verdi, muhtarların öneri ve taleplerini dinledi.

“Muhtarlarımız manevi meclis üyelerimiz”

Muhtarlarla bire bir çalışmaya da önem verdiklerini belirten Başkan Arslan, “Mahallelerde muhtarlarımıza ihtiyacımız var. Muhtarlarımız bizim için önemli ve değerlidir. Kendileriyle her konuda uyumlu çalışmayı önemsiyoruz. Açıkçası muhtarlarımız bizim mahallelerdeki manevi meclis üyelerimiz” diye konuştu.

Çiğli'de vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen, çözüm üretilmesi adına yerinde tespit ve incelemelerde bulunmayı ihmal etmeyen Başkan Arslan, “4,5 yılda yıllardır yapılmayan hizmetleri ürettik. Büyükşehir Belediyesi ile yağmur suyu kanalları ve büyük yollar yapıldı. Belediyemiz tarafından ise merdivenler, yollar, kilit parkeler, mozaik kaplamalar, asfalt çalışmaları, yeni park yapımı ve mevcutların yenilenmesi gibi hizmetleri en iyi şekilde tamamladık. Sosyal belediyecilik yapmaya çalıştığımızı, vatandaşlarımızın bütün sorunlarına yönelik kalıcı ve hızlı çözümler üretmek için canla başla uğraştığımızı her fırsatta söylüyorum. Muhtarımızla beraber fiziki koşulları değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız mahallelerinde gerçekleşmesini istediklerini bize bildiriyor ve yerinde inceliyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği sürece taleplerine cevap vermeye çalışmaya devam edeceğiz” dedi.