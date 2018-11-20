Mülteci çocuklar, 'Çocuk Gibi Bak' projesiyle topluma kazandırılacak

Türkiye'de yüzlerce Suriyeli mülteci çocuk bulunurken, bu çocuklardan büyük bir çoğunluğu hiçbir eğitim alamıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi de ilk kez 2017'de hayata geçirdiği 'Çocuk Gibi Bak' projesi kapsamında Türkiye'deki mülteci çocukların topluma kazandırılması ve onlar hakkındaki olumsuz söyleme karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin mülteci çocuklara karşı gelişen olumsuz ön yargının giderilmesi ve onların sadece çocuk olduklarının farkına varılmasını sağlamak amacıyla başlattıkları, 'Çocuk Gibi Bak' projesi, ikinci yılında Türkiye genelindeki üniversitelere yayıldı.

'Çocuk Gibi Bak' projesi kapsamında mülteci çocuklarla tiyatro eğitimleri, spor aktiviteleri ve atölye çalışmaları gerçekleştiren İzmir Ekonomili gençler, farkındalık ve duyarlılık çalışmalarının ardından çözüm önerileri de üretmeye çalışıyor. Problemlerin çözülmesine yönelik öneriler, toplanarak karar alıcı mercilere ulaştırılırken, böylece etkili ve uzun vadeli önlemlerle mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

"1 milyon 627 bin 718 Suriyeli mülteci çocuk bulunuyor"

İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, bu yıl İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana'daki üniversite kampüslerine giderek mülteci çocuklar için farkındalık oluşturacaklarını belirtti. Türkiye'de 1 milyon 627 bin 718 Suriyeli mülteci çocuk bulunduğunu ve bu çocukların 370 bininin hiçbir eğitim almadığını vurgulayan Prof. Dr. Uzunoğlu, "Mülteci çocukların, tüm çocuklarla eşit imkânlara sahip olması gerekiyor. Barınmadan eğitime, pek çok dezavantajı bulunan bu çocukları topluma kazandırabilmenin yolu, doğru iletişimden geçiyor" dedi.

Yıl içinde mülteci çocuklarla birlikte pek çok etkinliğe de katıldıklarını söyleyen Prof. Dr. Uzunoğlu, "Bizim amacımız; mülteci çocuklar için terapi uygulamak değil. Biz, özellikle üniversite çağındaki gençlerimizin, mülteci çocuklara karşı oluşan olumsuz söyleme karşı bir farkındalık sahibi olmasını hedefledik. Onları ötekileştirdiğimizde toplumdan uzaklaşmalarına sebep oluruz. Çocuk olmanın dini, dili, ırkı yoktur. Bu çocukları dışlamamız, ayrıştırmamız onları suça yönlendirebilir. Onlara karşı olumsuz söylemden hepimizin kaçınması gerekir” diye konuştu.

Tiyatro sanatçısı Hakan Bilgin de 'Çocuk Gibi Bak' projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. "Çocuk Gibi Ön Yargısız Bakabilmek" başlıklı söyleşide konuşan Bilgin, "Bir an olsun çocuk gibi bakmayı denesek, hayata ve insanlara karsı ne ön yargımız kalacak ne de sevgisizliğimiz. Tüm çocukların eşit haklara sahip olacağı bir dünya, aslında biraz da biz yetişkinlerin elinde. Onlara daha iyi bir gelecek vermek, dezavantajlı, özellikle de mülteci çocuklara karsı yapılan olumsuz söylemi azaltmak, birlik olarak üstesinden gelebileceğimiz bir konu. Madem bizimle birlikte yaşıyorlar, iyi bir eğitim almalarını sağlayarak toplumumuza yararlı bireyler olmaları için çabalayabiliriz" dedi.