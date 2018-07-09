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09 Temmuz 2018 11:24

Mülteci çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile düzenlenen Bir Arada Yaşam Çocuk Şenliği, mülteci çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Mülteci çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi

09 Temmuz 2018 11:24


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Agora Bir Arada Yaşam Atölyesi, mülteci çocuklar için Aziz Vukalos Kilisesi Kültür Merkezinde bir şenlik düzenledi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Bir Arada Yaşam Çocuk Şenliğinde çeşitli atölyeler, sergiler, gösteriler ve konserler vardı. Farklı kimlik ve kültürlerde yetişen çocuklar, ayrıca yüz boyama, balon katlama, zumba ve folklör etkinlikleriyle de keyifli saatlerde geçirdi. Çocuklar etkinlikte, bir arada yaşamanın güzelliklerini fark etti. Şenlik programı çerçevesinde, sadece çocuklar için değil, yetişkinlere yönelik de atölyeler düzenlendi.




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