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29 Mayıs 2018 11:22

Münir Özkul ve Aydın Boysan Karşıyaka’da anıldı

Geçtiğimiz 5 Ocak’ta yaşamını yitiren Münir Özkul ve Aydın Boysan, Karşıyaka’da şiirler ve şarkılarla anıldı.

Münir Özkul ve Aydın Boysan Karşıyaka’da anıldı

29 Mayıs 2018 11:22

“Güzel İnsanlar” başlıklı etkinlikte, Karşıyaka Belediyesi’nin diksiyon kursiyerleri sahne aldı.


Karşıyaka Belediye Konservatuvarı bünyesinde düzenlenen diksiyon kursu, unutulmaz Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Münir Özkul ile Gazeteci-Yazar ve Mimar Aydın Boysan anısına düzenlenen etkinlikle sezon finali yaptı. Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Güzel İnsanlar” başlıklı buluşmada, 5 Ocak 2018’de yaşama veda eden iki usta anısına şarkılar ve şiirler seslendirildi.



Kursiyerler sahnede


Etkinlikte, 9 ay boyunca diksiyon eğitimi alan kursiyerler sahneye çıktı. Özkul ve Boysan’ın yaşamlarını Cemal Süreya, Can Yücel, Nazım Hikmet Ran ve Yaşar Kemal gibi ustaların eserlerini seslendirerek anlatan kursiyerler, büyük alkış aldı. Perdeye Münir Özkul’un filmlerinden görüntüler yansıtılırken, Boysan’ın da sohbet videoları izlendi. Gösteri sonunda, farklı meslek ve yaş gruplarından kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Ortak yönleri mizah olan ve aynı gün yitirdiğimiz iki ölümsüz duayeni, Münir Özkul ve Aydın Boysan’ı anlamlı bir etkinlikle andık. Kursiyerlerimizin yıl sonu etkinliğinde, Karşıyaka vefasını bir kez daha gösterdik. Türkçemize sahip çıkmak; yurttaşlarımıza hem doğru ve güzel konuşma, hem de etkili iletişim tekniklerini öğrenme imkanı sunmak amacıyla düzenlediğimiz kursa katılan herkesi kutluyor, bu güzel etkinlik için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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