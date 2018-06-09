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09 Haziran 2018 13:03

Murat Uçar’dan Altınordu’ya 2 yıllık imza

Altınordu tecrübeli oyuncu Murat Uçar ile sözleşme uzatarak iç transferde çok önemli bir aşamayı sorunsuz geçti.

Murat Uçar’dan Altınordu’ya 2 yıllık imza

09 Haziran 2018 13:03


Gazişehir’den Sinan Osmanoğlu’nu yuvaya döndüren, Denizlispor’un genç oyuncusu Hüseyin Atakan Üner’i renklerine bağlayan Altınordu, iç transferde Berkay Samancı’nın ardından Murat Uçar’ın sözleşmesini de 2 yıl uzattı. Geçen sezon Altınordu formasıyla 33 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, aldığı tekliflere rağmen kırmızı-lacivertli kulüpte kalmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Altınordu’yu hedeflerine taşımak için iki yıl daha sözleşmemi uzattım” dedi.


Geçen sezon alışık olmadığı bir yer olan savunmanın sağında forma giydiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Pozisyon değişikliği benim gelişimimi sağladı ve yeni bir mevkide oynamayı öğrendim. Huzurlu olduğum bir kulüple yola devam edeceğim için mutluyum" diye konuştu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise Murat Uçar’ın attığı imza ile kulüp aidiyetini gösterdiğini ifade ederek, "Yeni sezon kadromuz için önemli bir hamleyi gerçekleştirdik. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" yorumu yaptı.




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