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04 Ağustos 2018 11:07

MÜSİAD Başkanı Ülkü: “Eylem planını memnuniyetle karşılıyoruz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" ile ilgili açıklamada bulundu.

MÜSİAD Başkanı Ülkü: “Eylem planını memnuniyetle karşılıyoruz”

04 Ağustos 2018 11:07


Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planının, iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını söyleyen Ülkü şunları kaydetti:


"Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz ve ekonomiden yargıya, eğitimden sağlığa birçok alanda köklü reformlar içeren eylem planını memnuniyetle karşılıyoruz. Programda, Türkiye ekonomisinin mevcut yapısal problemlerini çözüme kavuşturarak ticaretimizi geliştirme noktasında ve Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yakaladığı güçlü büyüme performansının kalıcı hale getirilmesi anlamında önemli reformlara yer veriliyor. Açıklanan 100 günlük eylem planında, mali disiplinin sürdürülebilir hale getirilmesi, yatırım potansiyelinin artırılması ve istihdam seviyelerinin daha da yukarı taşınması hedefleri için son derece isabetli çözümler yer alıyor.”



“İş dünyası beklentileri karşılık buldu”


Eylem planında iş dünyasının beklentilerinin karşılık bulduğuna dikkat çeken Ülkü, “İş dünyası olarak, ticari süreçlerde karşılaştığımız zorluklar noktasında ve işlerimizi daha ileri taşıyarak ülkemize yaptığımız katkıyı artırabilmek için zaman zaman ekonomi yönetimine birtakım öneriler sunuyoruz. Eylem planında, bu önerilerimizin karşılık bulduğunu ve sorunların çözümü için gösterilen değerli çabayı görmek, bizleri memnun etmenin yanı sıra çalışma azmimizi artırarak hedeflerimize daha büyük inançla odaklanmamızı sağlamaktadır. Yeni kabinenin, belirlenen eylem planı çerçevesinde ülkemiz için verimli çalışmalar yürüteceğine inancımız tamdır" dedi.




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