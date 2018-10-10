MÜSİAD Başkanı Ülkü'den enflasyonla mücadelede hükümete destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyasına MÜSİAD olarak da fedakârlık çağrısında bulunduklarını belirten Ülkü, “Bizler uzun yolların yolcusuyuz. Zira hedefimiz büyük ve meselemiz Türkiye'dir. Çünkü üzerinde var olduğumuz, bizlere şüheda kanıyla emanet edilmiş bu topraklar, memleketimizdir. O yoksa bu dünyada aldığınız nefesin bedeli de büyük olur. Enflasyon sarmalı, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi durmaktadır. Enflasyon, tek başına ekonomik bir olgu değil, sosyal kodlarımıza da zarar vermektedir. Değerini yitiren sadece para değil, alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umududur. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz olmaktadır. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı, bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir” dedi.

"Elimizden gelen çabayı göstereceğiz"

Türkiye'nin büyük sermaye güçlerinden biri olan MÜSİAD'ın üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu ifade eden Ülkü, “Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Eylül ayı itibariyle yüzde 24,5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artış kaydeden girdi maliyetlerinin etkisinin yadsınamayacağını ifade eden Ülkü, “Elbette yadsınamaz. Ancak “Yüksek Kur - Yüksek Enflasyon” sarmalından çıkış noktasında; iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek isteriz” dedi.