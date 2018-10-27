MÜSİAD Dost Meclisi'nde ‘Yeni Ekonomik Program ve 2019 Beklentileri'

Dr. Kerem Alkin konuşmacı olarak katıldı. Her ay geleneksel olarak yapılan Dost Meclisi toplantısında bu ay “Yeni Ekonomik Program ve 2019 Beklentileri” konuşuldu.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nin üyeleri, geleneksel hale getirdiği Dost Meclisi toplantısı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı ve MÜSİAD Expo Sinevizyon filmi gösterildi. Balçova Termal Otel'deki toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD'ın son 10 yılda güzel işler başardığını söyledi.

Türkiye'nin çok ciddi teşvikler, kararlar, yasalar ve kanunlar çıkardığını söyleyen Ülkü, "MÜSİAD'ın ne kadar güzel işler başardığını, şu son 10 yılda üyelerine, dünyaya, ekonomiye ve ticaret alanında çok güzel işlere imza attığına ben şahsen şahit oldum. Birçok üyemiz de bunu biliyor. Ülkemizin üzerinde malumunuz bir darbe girişimine maruz kaldık, fakat yıkamadılar. Ülkemizin vatansever halkı, tankın altına siper etti göğsünü. Bu darbe girişimine göğüs gerdiğimiz gibi hemen arkasından ekonomik anlamda küresel bir saldırıya geçildi. Bu saldırı hala sürüyor. Biz iş adamları olarak biliyoruz çok zor bir durumdan geçiyoruz. Biliyoruz ki bunun üstesinden gelmenin yolu, şu ana kadar yaptığımız çalışmaların; daha fazla gayret, daha fazla birlik beraberlik içinde olup üretmeye, katma değeri yüksek olan ürünleri üretmeye yönelmekten geçmektedir. Her şey tozpembe değil. Ülkemiz çok ciddi teşvikler, kararlar ya da yasalar ve kanunlar çıkarıyor. İnşallah bizlerinde desteğiyle, gayretiyle ve duasıyla bu sıkıntının üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Üretebileceğimiz mal çeşidi 10 bin olmalı"

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin Dost Meclisi'ne katılan MÜSİAD İzmir üyelerine “Yeni Ekonomik Program ve 2019 Beklentileri” konulu sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Alkin, Türkiye'nin üretim yönünde büyük adımlar atması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye bundan sonraki 30 yılı dünya ekonomisinde iddialı olmak istiyorsa artık maliyet rekabeti yapmak zorunda; fiyat rekabeti ile varabileceğimiz hiçbir yer yok. Dünya diyor ki bize; ‘Senin dünyaya sattığın mal çeşidi kaç adet?' Türkiye olarak diyorsun ki '6 bin küsür.' Sonra diyor ki; ‘6 bin küsür malla senden alabileceğim miktar bu kadar.' Diyor ki Güney Kore gibi 18 bin değişik mal ile küresel piyasaya çıkarsan ya da Çin gibi 23 bin değişik mal ile piyasaya çıkarsan 500 milyar dolar ihracatı senden ithalat yaparım. Sen de Türkiye olarak bana ihracat yaparsın ama '6 bin mal ile 500 milyar dolar ihracat yapamazsın' diyor. Senin 6 bin mal ile yapabileceğin en iyi koşullarda 180 milyar, daha ötesi yok. İhracatımızı ilk etapta 250 milyar dolara çıkartmak istiyorsak üretebileceğimiz mal çeşidi 10 bin olmalı. Türkiye büyümek istiyorsa üretmiş olduğu mal adedini sürekli olarak büyütmesi gerekiyor. Bunu başardığımız zaman Türkiye batar mı arkadaşlar? 8 bin yıldan beri böyle üretim üssüne sahip bir ülke batar mı, batma şansı var mı? En sıkıntılı tablodan bile yeni girişimciler çıkar; Türkiye gibi bir ülkenin böyle bir küresel dönüşüm sürecinde dünyanın kavşak noktasında üretim üssü bir ülke olarak batması diye bir şey yok."

Çok sayıda sanayici ve işadamının katıldığı toplantı sonunda soruları cevaplayan Kerem Alkin'e MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, hediye takdim ederek teşekkür etti.