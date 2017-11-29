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29 Kasım 2017 15:03

MÜSİAD, ihtiyaç sahipleri için yardım çeklerini Valiliğe teslim etti

İzmir Valiliği koordinesinde ‘İzmir’de Bir Tane Fakir Kalmasın’ Projesi ile umut olmaya devam eden MÜSİAD İzmir, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 5 bin 150 adet alışveriş yardım çekini Valiliğe teslim etti.

MÜSİAD, ihtiyaç sahipleri için yardım çeklerini Valiliğe teslim etti

29 Kasım 2017 15:03


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi “İzmir’de Bir Tane Fakir Kalmasın” projesi, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü ve beraberindeki üyeler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.


Üyeler İzmir Valiliği koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan 5 bin 150 adet alışveriş yardım çekini dağıtılmak üzere İzmir Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim etti.



“Devam edecek”


MÜSİAD ile birlikte başlattıkları projenin aralıksız devam ettiğini dile belirten İzmir Valisi Erol Ayyıldız, “Bu güzel yolculukta Rabbim onları da bizleri de mahcup etmesin. İnsanların yüzlerinin gülmesi ve bir anlamda hem maddi hem de onların yüreklerine dokunabilmek anlamında Rabbim hepimize kuvvetler versin. Bugün de bunun bir parçası olarak alışveriş çeklerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında göstermiş olduğu destekten dolayı MÜSİAD’a teşekkür ediyorum. İnşallah bunlar devam edecek ve bu devam edeceği müddetçe, bu yardımlar vatandaşlarımıza ulaştığı müddetçe bizim de mutluluğumuz artacak. Ben MÜSİAD’ın değerli başkanına, yönetim kuruluna ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Rabbim onların iş hayatında başarılar ihsan eylesin. Onlar kazansın ki biz kazanalım ve bu güzelliklere devamlı imza atalım. Bu anlamda da bu mutluluğu tüm İzmirlilere yaşatalım” dedi.



“İşadamları olarak bu bizim borcumuz”


İzmir’de ‘Bir Tane Fakir Kalmasın Projesi’ne bir ramazan ayında başladıklarını hatırlatan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü ise, “Hayırlı bir ramazan ayında başlatmıştık. Bu kampanyayı sadece bir sefere değil yıla yaymak istediğimiz söylemiştik. Sayın valimizin de önderliğinde başladığımız bu kampanyaya devam ediyoruz. Üyelerimizin de bu konudaki hassasiyeti var. Ne zaman bir ihtiyaç olsa üyelerimize ulaştığımızda sağolsunlar bu kampanyaya destek vermeye devam ediyorlar ve edeceğiz de. Zaten işadamları olarak bu bizim aslında borcumuz ve zekatımız. İnşallah bu projemize Sayın Valimizin önderliğinde bundan sonraki ihtiyaç olan her alanda destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.


Ziyaretin ardından hediye çekleri Valiliğe teslim edildi.




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