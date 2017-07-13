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13 Temmuz 2017 09:56

MÜSİAD İzmir, 2017 faaliyetlerini masaya yatırdı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi bünyesinde geçtiğimiz ay kurulan Hizmetler Sektörleri Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MÜSİAD İzmir, 2017 faaliyetlerini masaya yatırdı

13 Temmuz 2017 09:56


Hizmetler Sektörleri Grubu Başkanı Şenol Günaydın’ın başkanlığını üstlendiği Hizmetler Sektörleri Grubu Başkanlar Toplantısında içinde bulunduğumuz 2017 yılına ilişkin faaliyet çalışmalarının yanı sıra 2018 takvimi de masaya yatırıldı.


MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri olarak oluşturdukları grubun amacının İzmir’de hizmetler sektörlerinin sorunlarına çözüm üretmek ve hak ettiği noktaya getirmek olduğunu söyleyen Günaydın, bu yönde çalışmalarına hız vereceklerini ifade etti. Toplam 68 üyelerinin olduğunu dile getiren Günaydın, her üyelerinin birbirinden kıymetli ve hem Türkiye hem de İzmir ekonomisine katkı sunan isimler olduğunu dile getirdi.


Toplantıya Hizmetler Sektörleri Grubu ve Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şenol Günaydın’ın yanı sıra Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Fatih İnmez, Hizmetler Sektörler Grubu Başkan Yardımcısı Süleyman Zemin; Basım, Yayın ve Medya SK Temsilcisi Abdullah Kaya, Danışmanlık ve Eğitim SK Başkanı Süleyman Zemin ve Başkan yardımcısı Av. Kemal Buğday, Bilişim SK Temsilcisi M. Nihat Aydın, Hizmet SK Başkanı Sabuhi Attar , Lojistik SK Başkan Yardımcısı İlker Başgül, Sağlık SK Başkanı Feridun Biçer, Başkan Yardımcısı Yusuf Salman ve Şube Müdürü M. Özcan Yetişenoğlu katıldı.




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