28 Şubat sürecine ilişkin değerlendirme yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, yakın tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinin, MÜSİAD’ın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade ederek, “28 Şubat, sadece dönemin hükümetine karşı yapılmış bir darbe değildi. Şanlı bir tarihe ve güçlü bir medeniyete sahip olan milletimizin, bütün kutsallarına, değerlerine, kısacası medeniyetine yapılmış, bizzat askerler tarafından organize edilen ve sivillerin eliyle gerçekleştirilen bir darbeydi. Çorbacıların dahi fişlendiği, ikna odalarıyla başörtülü öğrencilerimize psikolojik baskıların yapıldığı, üniversite kapılarında polis zoruyla başlarının açtırıldığı sıkıntılı süreçlerdi” dedi.

28 Şubat süreci için “fetret dönemi” benzetmesi yapan Ülkü, “Has ile hamın ayrılması adına güzel bir sınav oldu. Bu dönemde MÜSİAD’ın gücünden faydalanmak için gelen birçok insanın MÜSİAD’ı terk etmesi, bizim öze dönmemizi ve tekrar yapılanmamızı sağladı. 2002 yılından sonra ise Allah’ın yardımı ve lütfuyla hızlı bir yükseliş sürecine girdik. 28 Şubat postmodern darbesi, toplumla onulmaz yaralar açan acı bir hatıra olarak hafızalarımıza kazındı. Allah o kara günleri bir daha milletimize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.