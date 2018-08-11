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11 Ağustos 2018 09:50

MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü: “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz”

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin sonuna kadar arkasında olduklarını belirterek, “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü: “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz”

11 Ağustos 2018 09:50

Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir” dedi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, yeni ekonomik model ile ilgili açıklamada bulundu. Ülkü açıklamasında şunları kaydetti:


“MÜSİAD olarak son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Sayın Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır."




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