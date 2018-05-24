Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 09:40

MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü, “Fitch’in iddiaları politik ve gayriciddi”

Fitch Ratings’in Türkiye’ye ilişkin hazırladığı raporu değerlendiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, raporu realiteden oldukça uzak, gayriciddi ve tamamıyla politik bir açıklama olarak gördüklerini söyledi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü, “Fitch’in iddiaları politik ve gayriciddi”

24 Mayıs 2018 09:40


MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Amerika merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in, Türkiye’ye ilişkin hazırladığı rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkü, açıklamasında şunları kaydetti: “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ülkemiz ekonomisi hakkında yaptığı açıklamaları üzüntüyle takip etmekle beraber, maalesef bu tarz açıklamaların artık bizleri şaşırtmadığını ifade etmeliyiz. Zira Fitch ve benzeri diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, birçok kritik sürecin arifesinde, Türkiye’nin aleyhine açıklamalar yaptığına daha önce de şahit olmuştuk. Üstelik bu kuruluşların yaptıkları açıklamaların, ekonomik olmaktan daha çok siyasi yorumlar taşımasını da maalesef kanıksamış durumdayız.”


Bu tür açıklamaların, 24 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde, uluslararası kamuoyunda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde, Türkiye ekonomisine yönelik bir algı manipülasyonu yapmayı amaçladığını ifade eden Ülkü, “Kur üzerinden gerçekleştirilen manipülasyonlarla, mevcut hükümetimiz üzerinde baskı kurmak ve 24 Haziran seçimlerine dolaylı yoldan müdahale yapılmak istenmektedir. Bu bağlamda Fitch’in, 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye’nin para politikasının bağımsızlığının azalacağına dair iddialarını; realiteden oldukça uzak, gayriciddi ve tamamıyla politik bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Buna ek olarak; Fitch ve benzeri diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların ekonomimiz üzerindeki etkisi incelendiğinde, tutarlı bir korelasyondan söz edilememektedir” dedi.


“2010 ve 2011 yıllarında; S&P, Fitch ve Moody’s’in ‘yatırım yapılamaz’ dediği ülkemize yapılan doğrudan yabancı yatırımlar bu dönemde artış kaydetmiştir” diyen Ülkü, “Bu vesileyle, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu belirleme yöntemlerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve tutarlılığının sorgulanması gerektiğine dair görüşlerimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç