MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü, “Fitch’in iddiaları politik ve gayriciddi”

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Amerika merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in, Türkiye’ye ilişkin hazırladığı rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkü, açıklamasında şunları kaydetti: “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ülkemiz ekonomisi hakkında yaptığı açıklamaları üzüntüyle takip etmekle beraber, maalesef bu tarz açıklamaların artık bizleri şaşırtmadığını ifade etmeliyiz. Zira Fitch ve benzeri diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, birçok kritik sürecin arifesinde, Türkiye’nin aleyhine açıklamalar yaptığına daha önce de şahit olmuştuk. Üstelik bu kuruluşların yaptıkları açıklamaların, ekonomik olmaktan daha çok siyasi yorumlar taşımasını da maalesef kanıksamış durumdayız.”

Bu tür açıklamaların, 24 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde, uluslararası kamuoyunda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde, Türkiye ekonomisine yönelik bir algı manipülasyonu yapmayı amaçladığını ifade eden Ülkü, “Kur üzerinden gerçekleştirilen manipülasyonlarla, mevcut hükümetimiz üzerinde baskı kurmak ve 24 Haziran seçimlerine dolaylı yoldan müdahale yapılmak istenmektedir. Bu bağlamda Fitch’in, 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye’nin para politikasının bağımsızlığının azalacağına dair iddialarını; realiteden oldukça uzak, gayriciddi ve tamamıyla politik bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Buna ek olarak; Fitch ve benzeri diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların ekonomimiz üzerindeki etkisi incelendiğinde, tutarlı bir korelasyondan söz edilememektedir” dedi.

“2010 ve 2011 yıllarında; S&P, Fitch ve Moody’s’in ‘yatırım yapılamaz’ dediği ülkemize yapılan doğrudan yabancı yatırımlar bu dönemde artış kaydetmiştir” diyen Ülkü, “Bu vesileyle, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu belirleme yöntemlerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve tutarlılığının sorgulanması gerektiğine dair görüşlerimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.