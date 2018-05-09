Geçtiğimiz günlerde “La Parisien” adlı Fransız gazetesinde ünlü romancı, deneme yazarı ve felsefeci Pascal Bruckner tarafından hazırlanan ve aralarında Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de bulunduğu 300 kişi tarafından imzalanan bildirinin, Batı’nın İslam dünyasına yönelik bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “Sözde, Yahudi düşmanlığına karşı hazırlandığı ifade edilen bildirinin, Müslümanları hedef tahtasına oturtması ve Müslümanları, Yahudilere yönelik düşük yoğunluklu soykırım uygulamakla itham etmesi, asla kabul edilemez bir davranıştır. Kimlerin nerede ve nasıl soykırım uyguladıkları açıkça ortalardayken bu yaklaşım bile bildiriyi hazırlayanların hangi amaçla hareket ettiği ve nasıl bir gündem oluşturmayı amaçladıklarını göstermesi bakımından yeterlidir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması teklifi ise İslam’ın tahrifi konusunda uygulanmak istenen senaryoların alenen itirafıdır. Provokatif çirkin ve alçak bir girişimdir” dedi.

Bildiride dile getirilen önerilerin, Kur’an-ı Kerim’in barış yüklü evrensel mesajlarını idrak edememiş, şartlanmış bir zihnin ifadesi olduğunu savunan Ülkü şöyle devam etti: “Tarihi süreç içerisinde, ilhamını Kur’an-ı Kerim’den alan Müslümanlar hiçbir zaman Anti-Semitizm rüzgarına kapılmamış ve Holokos gibi insanlık dışı uygulamalara girişmemiştir. Tam aksine, her zaman zulme uğrayan Yahudilerin ve insanlığın yardımına koşmuş ve onlara kol kanat gererek hamiyetperver bir tutum sergilemiştir. Yüce Rabbimizin de vaat ettiği gibi Kur’an-ı Kerim, kıyamete değin muhafaza edilecek ve diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi tahrif edilemeyecek, buna asla kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu noktada, bu utanç vesikasına imza atan ‘cahiliye kalıntılarını’ bir kez daha lanetliyor ve İslam alemini bu türden kirli tezgahlara karşı uyanık olmaya ve dayanışma şuuru ile hareket etmeye davet ediyoruz.”