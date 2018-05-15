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15 Mayıs 2018 10:29

MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü: “Kudüs mücadelemiz sürecek”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, "Masum insanlar üzerinde gerçekleştirilen katliamlar ve zulümler, bizleri bir an dahi Kudüs davamızdan vazgeçiremeyecektir.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü: “Kudüs mücadelemiz sürecek”

15 Mayıs 2018 10:29

Müslümanlar olarak haklı mücadelemizi, Kudüs’ün üstündeki kara bulutlar dağılıncaya kadar sürdürmekten yılmayacağız" açıklamasında bulundu.


Ülkü, İsrail’in Gazze’de sivil halka dönük gerçekleştirdiği katliama ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasına yönelik alınan kararın, barışa ve kardeşçe yaşama umuduna ağır bir darbe vurduğunu belirtti.


Yüzbinlerce Filistinlinin, günler öncesinden başlayan yürüyüşlerle ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan bu tutumuna karşı protesto gösterilerine başladığını ve tepkilerini demokratik yollarla ortaya koyduğunu aktaran Ülkü, "Son derece barışçıl bir eylem olmasına rağmen İsrail, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bugün de terör devleti olduğunu en çirkin yüzüyle tekrar göstermiş , sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarla 55’in üzerinde Filistinli kardeşimizin şehit olmasına, 2 bin 500’e yakın kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.



"Kudüs, Müslümanların namusudur"


Ümit Ülkü, mesajında şunları kaydetti:


"Bilinmelidir ki 3 semavi dinin kutsal mekanı ve Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu şehir olan Kudüs, Müslümanların namusudur. Masum insanlar üzerinde gerçekleştirilen katliamlar ve zulümler, bizleri bir an dahi Kudüs davamızdan vazgeçiremeyecektir. Müslümanlar olarak haklı mücadelemizi Kudüs’ün üstündeki kara bulutlar dağılıncaya kadar sürdürmekten yılmayacağız. Bu vesile ile Filistin’de terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bizlere bir kez daha terörden ve şiddetten beslenen devlet olduğunu gösteren İsrail’i kınıyoruz. Tüm İslam alemine, Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her türlü çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.




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