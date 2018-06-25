MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü, “Türkiye’de yeni bir dönem başladı”

Ülkü, 24 Haziran Seçimleri istikrar, demokrasi ve refah beklentisinin kazandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Başkan’ seçildiğini artık Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Yaz aylarında yapılmış bir seçim olmasına rağmen yoğun bir katılım olduğunu ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Recep Tayyip Erdoğan’ın kalkınma ve refah seviyesini yükseltme amacıyla yapacağı yeni çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Ülkü, seçimin ardından halk iradesinin, TBMM’ye giren partilerin oy oranıyla yansıdığını belirterek, “Bu sonucun ardından oluşan bir meclisin ortaya çıkması da temsili demokrasi açısından memnuniyet vericidir” dedi.

Seçim süreci öncesi Türkiye düşmanlarının dış ve iç saldırılarının arttığını ve ekonomik kriz dayatması ile halkın korkutulmaya çalışıldığını söyleyen Ülkü, “Cumhurbaşkanlığı seçim süreci öncesi ülkemizde oluşturulan gerginlik, dayatma ve kriz ortamı, halkın iradesi ile 24 Haziran günü son buldu. Seçim sonucunda halkımız, AK Parti’nin geçmiş dönem politikalarına, ekonomik performansına ve sağladığı istikrara onay vermiştir. Seçim sonuçlarının bu şekilde gerçekleşmesinin ana faktörleri; halkın istikrar ve kalkınmanın devamını istemesi, kamu hizmetleriyle sosyal politikalardan memnuniyeti, güçlü bir tek parti hükümeti modeli isteğidir” diye konuştu.

Seçim sonuçlarından iktidarın ve muhalefetin gerekli dersleri çıkarması gerektiğine inandıklarını belirten Ülkü, “Yeni bir hükümet ve çoğunluğu değişen yeni bir TBMM seçilmiş, Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde, iktidar ve muhalefet partileri, ekonomik, sosyal ve dış politikaları meselelerini sağduyulu bir şekilde ortak payda altında buluşarak yürütmelidirler” dedi.

Son seçim sonuçlarının alt okumasının iyi yapılması gerekliliğini de vurgulayan Ülkü, “Halkın ortak mesajı, istikrar ve güven ortamının devamı, halka dönük hizmetlerin artırılarak sürdürülmesi, ekonomik politikaları, demokratikleşme ve özgürlükleri genişletme, güvenlik ve dış politika meselelerinin ortak zeminde buluşarak yürütülmesidir” ifadelerini kullandı.