MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü’den “küresel yargı kumpası” açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan “Reza Zarrab Davası” hakkında açıklamalarda bulundu. “Amerika Birleşik Devletlerinde başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan davanın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermesinin ve geri dönüşü olmayacak bir süreci başlatmasının önüne geçilmesi gerekmektedir” diyen Ülkü, “Ülkemizin kendi coğrafyasında zorlu bir süreçten geçtiği ve milletçe birlik beraberlikten uzaklaşmamamız gereken bir dönemde, söz konusu davanın tamamen siyasi olduğunu ve ülkemizin hedef tahtasına konduğunu sorumluluk sahibi siyasilerin ve tüm memleket sevdalılarının görmesini bekliyoruz” dedi.

Ümit Ülkü açıklamasında, “Bu davayı, arka planını, asıl yapılmak isteneni görmeyerek siyasi kaygılar ve kısır analizlerle değerlendirmek her şeyden önce ülkemize zarar verecektir. Bu yargı hamlesinin ve muhalefet üzerinden ilerleyen Türkiye’deki yansımalarının, küresel senaryonun bir parçası olduğu gerçeğini tüm kamuoyu görmelidir” ifadelerine yer verdi.