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22 Aralık 2017 15:27

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD’nin Kudüs kararına ret kararı çıkmasını yorumlayan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “Bu sonuç, Kudüs davasındaki haklılığımızı tüm dünya nezdinde perçinlemiştir” diye konuştu.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü:

22 Aralık 2017 15:27


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD yönetiminin Kudüs’ü “İsrail’in Başkenti” olarak tanıma kararına karşı yapılan oylama hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Ülkü, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na taşınan ABD’nin Kudüs kararının oylamasında çıkan ret kararını önemsiyoruz” ifadelerini kullandığı açıklamada; “3 semavi dinin kutsal mekanı ve Müslümanların ilk kıblesin bulunduğu şehir olan Kudüs, Müslümanların namusudur. ABD’nin, uluslararası hukuku hiçe sayarak aldığı karar, barış ve kardeşçe yasam umuduna vurulan ağır bir darbedir. Filistin’de yıllardır süren mezalime karşı sessiz kalan ve görmezden gelen ülkelerin geç de olsa bu haksızlığa tepki göstermesi, barış ve birlikte yaşam tasavvuru açısından insanlık için umut verici bir gelişme olmuştur. Çünkü Filistin meselesi, insanlık meselesidir” dedi.


BM’de alınan bu kararı, halkların vicdanının yansıması olarak değerlendiren Ümit Ülkü, “Bu sonuç, Kudüs davasındaki haklılığımızı tüm dünya nezdinde perçinlemiştir. Geçmişte yalnızca belirli ülkelerin dert edindiği Filistin meselesini, bundan böyle, ret oyu veren ülkelerle omuz omuza vererek bir insanlık davası olarak takip etmeli ve çözüme kavuşturmalıyız. Müslümanlar olarak bu kararla yetinmeyip haklı mücadelemizi Kudüs’ün üstündeki kara bulutlar dağılıncaya kadar sürdüreceğiz. ABD ve İsrail başta olmak üzere tüm dünya bilmelidir ki, Kudüs, Filistin’in başkentidir” ifadelerini kullandı.




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